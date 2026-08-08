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Sancor Seguros reafirmó el valor de sus tradiciones en un nuevo encuentro

La aseguradora llevó adelante una nueva edición de su tradicional convocatoria institucional para fortalecer vínculos, compartir experiencias y promover el diálogo. En esta oportunidad, contó con la presencia del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
EconomíaHace 15 horas Grupo Sancor Seguros
Tradicional encuentro GSS 1
Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros, y Carlos Casto, presidente de SANCOR SEGUROS, le entregan un obsequio institucional a Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.

SANCOR SEGUROS llevó adelante una nueva edición de su tradicional convocatoria institucional que, desde hace 15 años, es impulsada por su Consejo de Administración para fortalecer vínculos, compartir experiencias y promover el diálogo.

En esta oportunidad, el encuentro se llevó adelante durante el jueves y viernes y contó con la presencia del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, productores asesores, colaboradores y clientes, reafirmando la importancia de generar espacios de intercambio y articulación que contribuyan al desarrollo productivo, institucional y social de la región.

Tradicional encuentro GSS 3
Alejandro Simón y Carlos Casto plantando un lapacho rosado junto a Maximiliano Pullaro en el predio del edificio corporativo del Grupo Sancor Seguros.

La agenda comenzó con una recorrida por el Nuevo Espacio Cooperativo (NEC), Ciudad Verde, ICES, EDI y CITES, espacios que reflejan el compromiso del Grupo con la innovación, el desarrollo productivo y la generación de conocimiento como motores de crecimiento.

El evento tuvo lugar en “La Pulpería”, y como broche de oro, un show íntimo de Chaqueño Palavecino con la participación especial de Jorge Rojas. 

Asimismo, los invitados compartieron la observación del proceso de elaboración de embutidos artesanales y visitaron junto a Owen Crippa el histórico Aermacchi MB339, avión que el héroe de la Guerra de Malvinas logró repatriar. Para finalizar la jornada, participaron de un almuerzo tradicional, en una propuesta que combinó identidad, historia y cultura. 

Tradicional encuentro GSS 2
Alejandro Simón, Carlos Casto y Maximiliano Pullaro visitaron el histórico avión Aermacchi MB339 junto a Owen Crippa, héroe de la Guerra de Malvinas.

A lo largo de los años, esta iniciativa se ha consolidado como una expresión de los valores que identifican a Grupo Sancor Seguros: la importancia de las personas, el diálogo, la cooperación y el arraigo a las comunidades donde desarrolla su actividad. Cada edición representa una oportunidad para compartir una visión de futuro y reafirmar el papel de la organización como impulsora del espíritu federal.

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