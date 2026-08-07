Cómo estará el finde en Sunchales: Bajas temperaturas y varios días de sol

Luego de una jornada marcada por tormentas fuertes y ráfagas intensas, el tiempo comenzó a mejorar en Sunchales y la región con el avance de un frente frío hacia el noreste. El cambio de masa de aire traerá un descenso de las temperaturas y dará lugar a un fin de semana con poca nubosidad, mínimas de entre 4° y 7° y máximas que oscilarán entre los 15° y 17°. Sin embargo, el pronóstico anticipa un nuevo aumento de la nubosidad a partir del lunes y no se descartan precipitaciones hacia el miércoles.