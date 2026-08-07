Cómo estará el finde en Sunchales: Bajas temperaturas y varios días de sol
Luego de una jornada marcada por tormentas fuertes y ráfagas intensas, el tiempo comenzó a mejorar en Sunchales y la región con el avance de un frente frío hacia el noreste. El cambio de masa de aire traerá un descenso de las temperaturas y dará lugar a un fin de semana con poca nubosidad, mínimas de entre 4° y 7° y máximas que oscilarán entre los 15° y 17°. Sin embargo, el pronóstico anticipa un nuevo aumento de la nubosidad a partir del lunes y no se descartan precipitaciones hacia el miércoles.
La imagen satelital muestra el frente frío avanzando hacia el noreste. Como estaba previsto, al pasar por la zona produjo tormentas con fuertes ráfagas de viento, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y abundantes chaparrones en cortos períodos de tiempo. Posteriormente el viento rotó rápidamente al sudoeste, y las ráfagas fueron más fuertes, ingresando aire frío y descendiendo las temperaturas.
Con esto, las temperaturas se ubicarán en mínimas de 4° a 7° y máximas entre 15° y 17° hasta el lunes, con poca nubosidad. Luego, a partir del lunes, la nubosidad volverá a aumentar, disminuyendo la amplitud térmica diaria. Además, serán posibles algunas precipitaciones el día miércoles.
El pronóstico del tiempo extendido en Sunchales y la región
- Este viernes tendremos poca nubosidad. Temperatura mínima de 6°, máxima de 16° y viento leve a moderado del sudoeste rotando al norte.
- Sábado con cielo algo nublado a soleado y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 7° y máxima 16°. Vientos leves del sector noroeste, rotando a moderados del sector suroeste.
- En tanto para el domingo se espera una jornada con cielo algo nublado a soleado y condiciones estables. Temperaturas mínimas en descenso, 4° y máximas con poco cambio, 16°. Vientos moderados a leves predominantes del sector suroeste.
- Por último, lunes con cielo soleado a algo nublado y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 4° y máxima 14°. Vientos leves del sector suroeste, rotando a moderados del sector sureste.