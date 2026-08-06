Taller para Niñeras y Niñeros: Una propuesta gratuita de formación para cuidadores de primera infancia

En el marco del Mes de las Infancias, la Municipalidad de Sunchales desde la Subsecretaría de Promoción de Derechos, la Dirección de Educación y la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria, invita a todos los interesados a participar del Taller para Niñeras y Niñeros, orientado a Cuidadores de Primera Infancia.

La propuesta está destinada a personas que actualmente realizan tareas de cuidado infantil en ámbitos domiciliarios o comunitarios, así como a quienes desean iniciarse en esta actividad, brindando herramientas para acompañar el desarrollo de niños y niñas desde una mirada respetuosa, segura y afectiva.

Durante el taller se abordarán los siguientes ejes:

📚 Desarrollo infantil.

🎲 El juego como herramienta de aprendizaje.

🩺 Prevención y cuidados.

💛 Límites, convivencia y acompañamiento emocional.

La capacitación será gratuita y se desarrollará en dos encuentros, los días martes 11 y jueves 13 de agosto, de 18:00 a 20:00 horas. El lugar de realización será informado a las personas inscriptas.

Por cualquier consulta, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3493 43337 (Oficina de Empleo) e inscribirse completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgL2jmNsGoEk3qPCPh6Qh3yMPDyLdE6IVMlz69zLkjas85Vg/viewform