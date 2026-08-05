En Rafaela comenzó a montarse el Portal Suramericano, símbolo de sede oficial de los Juegos Santa Fe 2026

Camino a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, se instaló este martes la estructura del Portal Suramericano en Rafaela: la misma, identificará a la ciudad como una de las tres sedes oficiales de la competencia junto con Rosario y Santa Fe.

El Portal está ubicado en la esquina de avenida Williner y Bulevar Irigoyen. En el lugar estuvieron presentes para dialogar con la prensa el vocero de los Juegos en la ciudad de Rafaela, Mauricio Basso; y el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad local, Hugo Morel.

“Estamos muy felices como rafaelinos porque tenemos una oportunidad de mostrar a nuestra ciudad y también vamos a poder demostrarle a los 15 países que integran los Juegos Suramericanos el potencial que somos capaces de desplegar”, afirmó Mauricio Basso, funcionario provincial y vocero de la competencia.

Basso agregó que “como dice nuestro gobernador Maximiliano Pullaro, queremos que la ciudadanía se apropie de los juegos, esto será verdaderamente histórico y estamos empezando a palpitarlo, a vivirlo”.

Sobre el Portal, Basso indicó que el reloj será el medallero durante todo el tiempo que transcurran los juegos. “Luego nos quedará como un hermoso recordatorio en un lugar donde se hace mucha actividad deportiva. Los juegos son salud, son celebración y son una oportunidad que tenemos los rafaelinos”, completó.

Un paseo vinculado al deporte y a la recreación

Por su parte, Hugo Morel, explicó la decisión sobre el lugar elegido para emplazar la estructura, al comentar que “habíamos pensado en el Bulevar Santa Fe, también pensamos en la plaza; pero creemos que éste es uno de los lugares más transitados de la ciudad donde los vecinos usan la ciclovía y se utiliza de recreación durante la semana y más aún los fines de semana”.

Morel, en tanto, destacó la decisión política que tomó el gobernador Pullaro junto con los intendentes de cada una de las tres ciudades para la realización de la competencia. “Tenemos que disfrutar y pensar en el legado que va a quedar, que será sin precedentes en la historia de nuestra provincia y mucho menos en nuestra ciudad”, reflexionó finalmente.

Un ícono para la ciudad

El Portal cuenta con más de 8 metros de altura y 7 metros de ancho, y reproduce la forma de la medalla de Santa Fe 2026. En sus laterales, se incorporan las banderas de Argentina y de la Provincia Invencible de Santa Fe; mientras que en la base se encuentra un podio, pensado también como espacio para que vecinos y visitantes puedan fotografiarse.

En el centro se instalará una pantalla circular de 3 metros de diámetro que tendrá diferentes funciones. Antes de los juegos mostrará la cuenta regresiva y durante la competencia se convertirá en un medallero con los resultados y las posiciones de los países. Al finalizar los juegos, quedará como pantalla para la ciudad y como recuerdo permanente de Santa Fe 2026. El reloj se encenderá el 19 de agosto, cuando la Antorcha Suramericana llegue a Rafaela, para comenzar con el contador de manera oficial.

Los Portales también fueron pensados como parte del legado de los juegos, una marca permanente en cada una de las tres ciudades que recuerde su condición de sede de un hecho histórico para la provincia.

Rafaela tendrá un papel central durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, ya que albergará a las competencias de boxeo, ciclismo, patinaje y pádel, dentro de un acontecimiento deportivo que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países.

Para recibir a los Juegos Suramericanos 2026, el Gobierno de Santa Fe invierte más de 90 millones de dólares en obras deportivas y urbanas, con un financiamiento externo de 75 millones otorgado por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, además de aportes del Tesoro provincial.