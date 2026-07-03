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El gobierno nacional avanza con la concesión vial del tramo centro - norte de la RN 34

Vialidad Nacional informó que este jueves se emitió el dictamen de precalificación de las ofertas técnicas correspondientes a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. Incluye la Ruta Nacional 34 en dos tramos: Rosario - Angélica (RN 19) y Angélica (RN 19) - La Banda (Sgo. del Estero).
RegiónHace 8 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
Tramo centro - norte

Vialidad Nacional informa que ayer se emitió el dictamen de precalificación de las ofertas técnicas correspondientes a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones (RFC), que comprende la concesión de más de 3.900 kilómetros para la explotación, administración y mantenimiento de los Tramos Centro, Mesopotámico, Centro-Norte, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo.

De los veinte oferentes que se presentaron originalmente, diecinueve superaron la evaluación técnica de sus propuestas y avanzarán a la siguiente instancia del proceso: la apertura del sobre con la oferta económica, en la que se conocerá la tarifa de peaje propuesta por cada empresa.

Entre los corredores de la Etapa III con tramos en territorio santafesino se incluyen las siguientes rutas nacionales:

  • RN 9: Autopista Rosario – Córdoba
  • RN 19: Autovía Santo Tomé – San Francisco
  • RN 34: tramos Rosario – Angélica (RN 19) y Angélica (RN 19) – La Banda (Santiago del Estero)
  • RN 11: Nelson – Resistencia (Chaco)
  • Concesiones - Etapa III

Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos mediante un esquema de control por resultados, con el objetivo de garantizar corredores en condiciones seguras y con adecuados niveles de servicio para los usuarios.

Tramo centro

Cabe recordar que este nuevo modelo se desarrollará sin subsidios del sector público, dejando atrás esquemas deficitarios y avanzando hacia un sistema más eficiente, orientado a mejorar la calidad de la Red Vial Nacional.

Toda la información relativa al proceso de concesiones está disponible y actualizada en el sitio web de Vialidad Nacional con el objetivo de que toda la ciudadanía y las empresas interesadas puedan acceder con facilidad.

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