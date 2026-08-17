LRF: A Unión lo sorprendió Peñarol en Villa Rosas

Se cerró este domingo con cuatro partidos la cuarta fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol.

Durante la semana se habían disputado los otros cinco encuentros y se conocía que no se iba a modificar la punta, ya que Ferrocarril del Estado mantiene el puntaje ideal con el triunfo en Roca por 1 a 0.

Recordemos que también habían jugado: Dep. Aldao 4 – 9 de Julio 0; Independiente de Ataliva 1 – Dep. Tacural 3; Libertad de Sunchales 3 – Dep. Josefina 2 y Argentino Quilmes 2 – Atlético María Juana 3.

En barrio Villa Rosas, Peñarol consiguió su primera victoria del torneo al ganarle por 2 a 0 a Unión de Sunchales –campeón del Apertura- con goles de Felipe Ferrer (7') y el delantero Gino Alessio (51'). Dirigió Franco Ceballos y en Reserva fue 1-0

En barrio Parque Ilolay, Ben Hur derrotó a Sportivo Norte por 3 a 1. Los goles del Lobo fueron anotados por Luciano Ojeda en dos oportunidades (3’ PT y 26’ ST), y por Genaro Comba (31’ ST). Para el elenco de Barranquitas había igualado transitoriamente Máximo Galván (22’ PT). En el local fue expulsado el arquero Maximiliano Bruno a los 34 minutos del complemento. En Reserva también se impuso la BH, por 4 a 1.

En cancha de Ferrocarril del Estado, Atlético de Rafaela hizo las veces de local y derrotó con comodidad a Argentino de Vila por 5 a 1. Los goles fueron de Julián Camino (16’ y 33’ PT), Maximiliano Martinez (39’ PT), Bautista Fernandez (26’ ST) y Sebastián Toloza (43’ ST). Para el conjunto vilense descontó Nicolás Dondo, de penal (25 ST). En Reserva ganó Atlético por 2 a 1.

Finalmente, en San Vicente igualaron 0 a 0 el local Brown y Libertad de Estación Clucellas. En Reserva también igualaron, pero 1 a 1.

LAS POSICIONES

PROXIMA FECHA (QUINTA)

Brown vs. Sportivo Roca; Libertad de Estación Clucellas vs. Independiente de Ataliva; Dep. Tacural vs. Atlético de Rafaela; Argentino de Vila vs. Libertad de Sunchales; Dep. Josefina vs. Ben Hur; Sp. Norte vs. Peñarol; Unión de Sunchales vs. Dep. Aldao; 9 de Julio vs. Argentino Quilmes y Atlético María Juana vs. Ferrocarril del Estado.