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El clima en Sunchales: La semana comienza inestable y habrá descenso de temperaturas

Se esperan lluvias y tormentas para el lunes y martes en gran parte de la provincia de Santa Fe. En tanto, las temperaturas tendrán una tendencia descendente que se intensificarán durante el próximo fin de semana.
GeneralHace 7 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
lluvia en ventana

El comienzo de la semana estará marcado por condiciones meteorológicas inestables en la provincia de Santa Fe. La abundante nubosidad que cubre gran parte del centro y norte provincial estará acompañada por lluvias y tormentas, algunas de ellas con fuerte intensidad de manera puntual.

De acuerdo con el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, para este lunes se esperan condiciones algo inestables a relativamente estables, con lluvias de diversas intensidades y posibilidad de algunos chaparrones más intensos. En la ciudad de Sunchales, la jornada comenzó con cielo cubierto, una temperatura de 13° a las 8:00 y una máxima estimada en torno a los 16°.

El viento soplará moderado a fuerte del sector sur y sureste, mientras que se prevé poca amplitud térmica.

La inestabilidad podría intensificarse durante las próximas horas, especialmente en el centro y norte santafesino. Según las proyecciones, las precipitaciones podrían extenderse hasta las primeras horas del jueves.

Las temperaturas experimentarían un descenso paulatino durante lunes y martes. A partir del miércoles o jueves comenzaría a registrarse una mayor amplitud térmica, aunque la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones podrían mantenerse durante buena parte de la semana.

Clima 17-8-26

Martes: continúa la lluvia y baja la temperatura

Para el martes se espera que el cielo permanezca nublado a parcialmente nublado, con condiciones relativamente inestables, aunque todavía con probabilidad de lluvias de diversa intensidad y la posibilidad de algunos eventos más importantes.

Las temperaturas tendrán una tendencia descendente durante la jornada. En la ciudad de Sunchales, el pronóstico del CIM-FICH-UNL anticipa una mínima de 10° y una máxima de 12°, con vientos moderados a regulares del sector sur, rotando entre el sureste y el suroeste.

Cómo seguirá el tiempo

El miércoles continuará el cielo entre parcial y totalmente nublado, con probabilidad de algunas precipitaciones. Se espera una mínima de 7° y una máxima de 16°, con viento leve del sector sur.

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