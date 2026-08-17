El clima en Sunchales: La semana comienza inestable y habrá descenso de temperaturas

El comienzo de la semana estará marcado por condiciones meteorológicas inestables en la provincia de Santa Fe. La abundante nubosidad que cubre gran parte del centro y norte provincial estará acompañada por lluvias y tormentas, algunas de ellas con fuerte intensidad de manera puntual.

De acuerdo con el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, para este lunes se esperan condiciones algo inestables a relativamente estables, con lluvias de diversas intensidades y posibilidad de algunos chaparrones más intensos. En la ciudad de Sunchales, la jornada comenzó con cielo cubierto, una temperatura de 13° a las 8:00 y una máxima estimada en torno a los 16°.

El viento soplará moderado a fuerte del sector sur y sureste, mientras que se prevé poca amplitud térmica.

La inestabilidad podría intensificarse durante las próximas horas, especialmente en el centro y norte santafesino. Según las proyecciones, las precipitaciones podrían extenderse hasta las primeras horas del jueves.

Las temperaturas experimentarían un descenso paulatino durante lunes y martes. A partir del miércoles o jueves comenzaría a registrarse una mayor amplitud térmica, aunque la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones podrían mantenerse durante buena parte de la semana.

Martes: continúa la lluvia y baja la temperatura

Para el martes se espera que el cielo permanezca nublado a parcialmente nublado, con condiciones relativamente inestables, aunque todavía con probabilidad de lluvias de diversa intensidad y la posibilidad de algunos eventos más importantes.

Las temperaturas tendrán una tendencia descendente durante la jornada. En la ciudad de Sunchales, el pronóstico del CIM-FICH-UNL anticipa una mínima de 10° y una máxima de 12°, con vientos moderados a regulares del sector sur, rotando entre el sureste y el suroeste.

Cómo seguirá el tiempo

El miércoles continuará el cielo entre parcial y totalmente nublado, con probabilidad de algunas precipitaciones. Se espera una mínima de 7° y una máxima de 16°, con viento leve del sector sur.