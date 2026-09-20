Pronóstico del tiempo en Sunchales: Lluvias, viento fuerte y descenso de temperatura

Después de una jornada cálida, el tiempo cambia en Sunchales: la nubosidad cubre gran parte de la provincia y aumenta la inestabilidad. Este domingo pueden registrarse lluvias y tormentas aisladas, mientras el ingreso de viento del sur marcará un fuerte cambio en las condiciones durante las próximas horas. El mayor cambio llegará con el frente frío. El viento podría generar ráfagas superiores a los 50 kilómetros por hora y, en algunos sectores de la provincia, los modelos meteorológicos anticipan valores cercanos a los 70 km/h.

Cómo estará el tiempo este domingo 20 de septiembre El domingo comenzó en Santa Fe con mucha humedad y cielo mayormente cubierto. La mayor probabilidad de precipitaciones se concentra en el sur de la provincia, mientras que el centro tendrá menores chances y hacia el norte prácticamente no se esperan lluvias.

Algunas tormentas también pueden llegar con actividad eléctrica, chaparrones intensos, granizo y ráfagas fuertes. El viento merece especial atención porque no necesariamente estará asociado a las tormentas: el ingreso del aire frío puede generar ráfagas importantes incluso en momentos sin actividad eléctrica.

El frente frío llega con ráfagas y provoca un fuerte descenso de temperatura El cambio de tiempo estará marcado por el ingreso de un frente frío acompañado por viento del sur. Las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h . El viento comenzará a ganar intensidad después del mediodía y será uno de los factores que impulsará el descenso de las temperaturas.