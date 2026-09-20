Pronóstico del tiempo en Sunchales: Lluvias, viento fuerte y descenso de temperatura
Después de una jornada cálida, el tiempo cambia en Sunchales: la nubosidad cubre gran parte de la provincia y aumenta la inestabilidad. Este domingo pueden registrarse lluvias y tormentas aisladas, mientras el ingreso de viento del sur marcará un fuerte cambio en las condiciones durante las próximas horas.
El mayor cambio llegará con el frente frío. El viento podría generar ráfagas superiores a los 50 kilómetros por hora y, en algunos sectores de la provincia, los modelos meteorológicos anticipan valores cercanos a los 70 km/h.
Cómo estará el tiempo este domingo 20 de septiembre
El domingo comenzó en Santa Fe con mucha humedad y cielo mayormente cubierto. La mayor probabilidad de precipitaciones se concentra en el sur de la provincia, mientras que el centro tendrá menores chances y hacia el norte prácticamente no se esperan lluvias.
Algunas tormentas también pueden llegar con actividad eléctrica, chaparrones intensos, granizo y ráfagas fuertes. El viento merece especial atención porque no necesariamente estará asociado a las tormentas: el ingreso del aire frío puede generar ráfagas importantes incluso en momentos sin actividad eléctrica.
El frente frío llega con ráfagas y provoca un fuerte descenso de temperatura
El cambio de tiempo estará marcado por el ingreso de un frente frío acompañado por viento del sur. Las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h . El viento comenzará a ganar intensidad después del mediodía y será uno de los factores que impulsará el descenso de las temperaturas.
El contraste térmico será notorio en apenas unos días. Para el lunes se espera una mínima de 14 grados y el martes llegará el momento más frío de la semana, con apenas 6 grados. Después, el viento rotará al noreste y las temperaturas comenzarán a recuperarse rápidamente.
Cómo seguirá el tiempo durante la semana en Sunchales
- Lunes: mejorarán las condiciones meteorológicas después del paso del frente frío, aunque las temperaturas comenzarán a descender, comenzando el día con una minima de 12°.
- Martes: será el día más frío de la semana, con cielo parcialmente nublado y una mínima que podría ubicarse en torno a los 8 grados.
- Miércoles: el viento rotará al noreste y comenzará una rápida recuperación de las temperaturas.
- Jueves: continuará el ascenso térmico, con un ambiente cada vez más cálido en Santa Fe.
- Viernes 25 de septiembre: la temperatura podría alcanzar una máxima de 30 grados.
El comienzo de la primavera estará marcado por una fuerte amplitud térmica: la región pasará de jornadas cercanas a los 30 grados a mañanas con temperaturas de un dígito y, pocos días después, volverá el calor.