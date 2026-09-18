El Concejo formalizó la afectación de una fracción para calle pública en el proyecto de viviendas del SOEM

En la sesión ordinaria desarrollada este jueves 17 de septiembre, el Concejo Municipal de Sunchales aprobó el proyecto de ordenanza mediante el cual se afecta definitivamente al dominio público municipal, con destino a calle pública, una fracción identificada como Lote 2 del Plano de Mensura para Modificación de Estado Parcelario Nº 245.712.

La medida se encuentra vinculada al proyecto de urbanización denominado “Ocho Viviendas en Propiedad Horizontal – S.O.E.M.”, impulsado por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Sunchales (SOEM), y permite completar el procedimiento administrativo establecido oportunamente mediante la Ordenanza N.º 3236/2025.

La fundamentación del proyecto estuvo a cargo de la concejal oficialista Brenda Torriri, quien explicó que la iniciativa no constituye una nueva autorización urbanística, sino la formalización definitiva de una decisión que ya había sido contemplada desde el inicio del proyecto.

Un procedimiento previsto desde 2025

Torriri recordó que mediante la Ordenanza N.º 3236/2025 el Concejo había otorgado la factibilidad técnica de loteo al proyecto presentado por el SOEM sobre el inmueble identificado como Lote 1 del Plano de Mensura Nº 245.712.

En ese marco, y como una de las condiciones para avanzar con el desarrollo urbanístico, se había previsto la afectación condicionada de una fracción del Lote 2, propiedad de la Municipalidad de Sunchales, para su futura incorporación al sistema de calles públicas.

La concejal explicó que esa afectación quedaba supeditada al cumplimiento de las obras de infraestructura previstas para el emprendimiento y que, posteriormente, debía formalizarse mediante el correspondiente convenio urbanístico.

Ese requisito fue cumplido con la firma del Convenio Urbanístico celebrado entre la Municipalidad de Sunchales y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, incorporado como Anexo I de la Ordenanza N.º 3236/2025.

“Desde el comienzo se estableció un procedimiento claro: primero, la afectación condicionada de la fracción; luego, la ejecución de las obras comprometidas; y, una vez acreditado su cumplimiento, la formalización definitiva de esa superficie como calle pública”, señaló Torriri durante la sesión.

Las obras fueron verificadas por el Municipio

Uno de los puntos centrales de la fundamentación estuvo relacionado con la acreditación del cumplimiento de las obras de infraestructura previstas en el proyecto.

La Secretaría de Gestión Ambiental y Territorial, como área técnica competente, llevó adelante las inspecciones correspondientes sobre los trabajos ejecutados por la empresa contratista Orion Ingeniería S.R.L.

Según lo explicado por Torriri, las verificaciones técnicas determinaron que las obras se ajustan a la documentación técnica, los pliegos de especificaciones y los planos que habían sido aprobados oportunamente.

Entre los trabajos ejecutados se encuentran la demarcación de calles y ejecución de pavimento en el Lote 2, la provisión de agua potable, la red eléctrica domiciliaria, el alumbrado público, el sistema de saneamiento pluvial y cloacal, el pavimento con cordón cuneta, el arbolado público y las tareas de mantenimiento, además de las rampas de accesibilidad ubicadas en las esquinas.

De acuerdo con el dictamen técnico incorporado al expediente, estas obras se encuentran ejecutadas, permitiendo avanzar así con la etapa final del procedimiento previsto por la normativa municipal.

Una superficie de 342,72 metros cuadrados

A partir de la verificación del cumplimiento de las obligaciones asumidas, la ordenanza aprobada por el Concejo establece, en su artículo 1º, la afectación definitiva al dominio público municipal de la fracción correspondiente al Lote 2 del Plano de Mensura para Modificación de Estado Parcelario Nº 245.712, identificada como polígono FGHIF, con una superficie de 342,72 metros cuadrados.

La parcela pertenece a la Municipalidad de Sunchales y, a partir de la nueva disposición, queda formalmente incorporada al dominio público municipal con destino a calle pública.

Torriri remarcó que la decisión permite dar cumplimiento a las disposiciones que ya habían sido establecidas en la Ordenanza N.º 3236/2025, en la cláusula sexta del Convenio Urbanístico y en la Ordenanza N.º 1933/09 y sus modificatorias, particularmente en sus artículos 13, 15 y 41.1.2.

El cumplimiento de las obligaciones como condición para avanzar

Otro de los aspectos destacados por la concejal fue el contenido del artículo 2º de la nueva ordenanza.

El mismo deja establecido formalmente que las obras de infraestructura contempladas en el artículo 4º de la Ordenanza Nº 3236/2025 fueron cumplidas, tomando como respaldo las inspecciones realizadas por el área técnica municipal y los informes incorporados al expediente.

De esta manera, la aprobación legislativa cierra la instancia que había quedado condicionada al cumplimiento efectivo de las obras.

“Por lo tanto, estamos ante la finalización de un procedimiento administrativo que ya había sido establecido y condicionado al cumplimiento de determinadas obligaciones”, sostuvo Torriri.

El SOEM deberá gestionar la escrituración

Finalmente, el artículo 3º dispone la notificación al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Sunchales, para que gestione, a su cargo, la escrituración formal de la fracción afectada.

La obligación se encuentra contemplada en la cláusula sexta del Convenio Urbanístico suscripto entre el Municipio y el sindicato.

Con la aprobación del proyecto, el Concejo Municipal formalizó así el último paso previsto para que la superficie destinada a la apertura de la calle pase definitivamente a integrar el dominio público municipal, luego de verificarse el cumplimiento de las obras de infraestructura asociadas al desarrollo habitacional del SOEM.