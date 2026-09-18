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Nueva convocatoria para la Incubadora de Empresas

En esta oportunidad, se encuentran disponibles 2 boxes de 7 x 7 metros, destinados al desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos productivos.
CiudadHace 9 horas Municipalidad de Sunchales

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La Municipalidad de Sunchales, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Productivo, abre una nueva convocatoria para incorporar emprendimientos productivos a la Incubadora de Empresas de la Casa del Emprendedor.

En esta oportunidad, se encuentran disponibles 2 boxes de 7 x 7 metros, destinados al desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos productivos.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a:

✔️ Personas mayores de 18 años.
✔️ Emprendimientos individuales o asociativos.
✔️ Proyectos en etapa de idea, siempre que cuenten con una propuesta concreta y desarrollada, lista para avanzar hacia su puesta en marcha.
✔️ Emprendimientos en marcha de hasta 3 años de antigüedad.

¿Qué ofrece la Incubadora?

🚀 Espacio físico de 7 x 7 metros para desarrollar el emprendimiento.
🤝 Acompañamiento y asesoramiento durante el proceso.
📚 Herramientas y capacitaciones para fortalecer el proyecto.
🔗 Vinculación con otros emprendimientos y actores del ecosistema productivo.

¿Cómo participar?

La convocatoria estará abierta desde el 18 de septiembre hasta el 8 de octubre de 2026, inclusive.

Las personas interesadas deberán retirar el formulario de inscripción en la Casa del Emprendedor y presentar la documentación solicitada dentro del período establecido.

Finalizado el período de inscripción, las propuestas serán evaluadas por la Comisión Ejecutiva de la Casa del Emprendedor, de acuerdo con los criterios establecidos.

📍 Casa del Emprendedor
San Juan 2149 – Área de Promoción Industrial – Sunchales
📱 3493 404901

Si tenés una idea o un emprendimiento y querés hacerlo crecer, te invitamos a dar el próximo paso y ser parte de nuestra Incubadora de Empresas.

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