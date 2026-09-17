Sancor Seguros y HIT apuestan al futuro en el Parque de Innovación

(De derecha a izquierda): Fernando Gallino, socio de HIT; Cristian Corti, Jefe de proyectos inmobiliarios de Sancor Seguros; Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros; Alejandro Gawianski, socio de HIT; Carlos Casto, Presidente de SANCOR SEGUROS; Luciano Mo, Director de Administración y Finanzas de Grupo Sancor Seguros y Javier Garcia Poquet, socio de HIT.

El 16 de septiembre, se dio cita en el Parque de Innovación en Núñez, el lanzamiento de este proyecto de vanguardia que refleja el liderazgo, la solvencia y la visión estratégica de SANCOR SEGUROS. Con más de 80 años protegiendo a los argentinos, la aseguradora número uno sigue invirtiendo en el futuro de la Argentina, en esta oportunidad para crear un edificio pensado para el trabajo de hoy. Esta importante obra se hace en alianza con HIT, uno de los principales desarrolladores de coworking del país.

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El evento contó con la presencia del CEO del Parque de Innovación, Yamil Santoro; el Presidente del Parque de Innovación, Augusto Ardiles; founder HIT, Alejandro Gawianski; el CEO del Grupo Sancor Seguros, Alejandro Simón; y el Presidente de SANCOR SEGUROS, Carlos Casto.

Este nuevo predio en CABA busca impulsar a emprendedores, investigadores y estudiantes, con el fin de promover la colaboración entre distintas instituciones dedicadas a la innovación, la salud y la educación. Con accesos renovados, nuevas conexiones urbanas y transporte público integrado al parque, su fin principal es acercar personas, proyectos y oportunidades.

Parque de Innovación: Edificio Pi SANCOR SEGUROS HIT - pibuenosaires.com.ar

En el corazón de este ecosistema, SANCOR SEGUROS y HIT presentan PI BUENOS AIRES. Un coworking que contará con espacios corporativos, auditorio, espacios flexibles y terrazas, diseñado para facilitar el intercambio y acompañar las nuevas formas de trabajar.

Este emprendimiento contará con una planta baja destinada a la gastronomía, 12 niveles de oficinas con más de 22.000 metros cuadrados pensados para trabajar, crear y conectar. También ofrecerá parking con 200 cocheras, 150 bicicleteros y un rooftop con vista al rio que será un espacio ideal para el relax, entre otras comodidades. En los pisos nueve y diez, la aseguradora líder del país instalará sus propias oficinas.

Render edificio SANCOR SEGUROS HIT

“Estamos convencidos que cuanto más tecnológico es el trabajo más relevancia toma el encuentro presencial. En tiempos de inteligencia artificial, el desafío es construir comunidad. Porque es en el encuentro donde surgen las oportunidades, nace la innovación y empezamos a crear futuro”, expresó Alejandro Gawianski.

En los últimos años, la compañía decidió apostar a los desarrollos inmobiliarios porque representan inversiones a largo plazo que dinamizan la economía real, generan empleo genuino y dejan un impacto positivo y duradero en las comunidades. Así, en 2018 nació SANCOR SEGUROS Real Estate, que además de este nuevo proyecto en el Parque de Innovación, cuenta con más de 20 desarrollos en distintas regiones del país.

“Buscamos democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria y poder financiar mediante créditos hipotecarios que puedan ser securitizados y adquiridos por las aseguradoras, para fomentar no solamente la construcción sino el desarrollo de un mercado que permita que haya muchos más compradores de inmuebles”, destacó Alejandro Simón.

A las iniciativas que lleva adelante en la Ciudad de Buenos Aires, como DISTRITO COLEGIALES, AVA Palpa y AVA Aguilar, DORREGO, OLIDEN y BOND, se suman proyectos como ALERE en Córdoba, ARBORIA y MIDTOWN en Rosario, VETA del Paraná en Posadas, Neuquén y Santa Fe, entre otros; reflejando el carácter federal que desde hace ocho décadas distingue a SANCOR SEGUROS.

“Este tipo de obra no es solamente un edificio de excelencia arquitectónica, sino también un compromiso con la innovación, con el trabajo colaborativo y con el desarrollo de la economía, tanto de la Ciudad de Buenos como del país”, afirmó Carlos Casto.