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Capacitación para operarios apícolas

La propuesta estará a cargo del Ing. Santiago Marchini y tendrá una carga horaria total de 6 horas, distribuidas en tres encuentros: 23, 25 y 28 de septiembre.
EconomíaEl miércoles Municipalidad de Sunchales

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La Municipalidad de Sunchales desde la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria invita a participar de una capacitación destinada a quienes quieran adquirir conocimientos básicos para desempeñarse de manera segura y adecuada en las labores habituales de la actividad apícola.

La propuesta estará a cargo del Ing. Santiago Marchini y tendrá una carga horaria total de 6 horas, distribuidas en tres encuentros:
📅 23, 25 y 28 de septiembre
🕠 17:30 a 19:30 h
👨‍🏫 Capacitador: Ing. Santiago Marchini

Formulario de inscripción para la Capacitación para Operarios Apicolas: https://forms.gle/FP4bxi6KjVdDAg3U6

Programa

Clase 1 | miércoles 23/9
Seguridad, indumentaria y uso de herramientas apícolas básicas.

Clase 2 | viernes 25/9
Componentes básicos de una colmena.

Clase 3 | lunes 28/9
Labores generales de la actividad apícola.

¿A quién está dirigida?

La capacitación está destinada a personas que desarrollen o estén por desarrollar tareas auxiliares en la actividad apícola, especialmente empleados temporarios, auxiliares de cosecha y auxiliares en la producción de material vivo.

No se requieren conocimientos previos en apicultura, por lo que la propuesta también está abierta a quienes quieran iniciarse en la actividad y adquirir herramientas básicas para desenvolverse en este ámbito productivo.

La iniciativa busca brindar conocimientos fundamentales para realizar las tareas habituales de manera segura y adecuada, fortaleciendo las capacidades de quienes se desempeñan o buscan incorporarse al sector apícola.

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