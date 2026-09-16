Capacitación para operarios apícolas
La Municipalidad de Sunchales desde la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria invita a participar de una capacitación destinada a quienes quieran adquirir conocimientos básicos para desempeñarse de manera segura y adecuada en las labores habituales de la actividad apícola.
La propuesta estará a cargo del Ing. Santiago Marchini y tendrá una carga horaria total de 6 horas, distribuidas en tres encuentros:
📅 23, 25 y 28 de septiembre
🕠 17:30 a 19:30 h
👨🏫 Capacitador: Ing. Santiago Marchini
Formulario de inscripción para la Capacitación para Operarios Apicolas: https://forms.gle/FP4bxi6KjVdDAg3U6
Programa
Clase 1 | miércoles 23/9
Seguridad, indumentaria y uso de herramientas apícolas básicas.
Clase 2 | viernes 25/9
Componentes básicos de una colmena.
Clase 3 | lunes 28/9
Labores generales de la actividad apícola.
¿A quién está dirigida?
La capacitación está destinada a personas que desarrollen o estén por desarrollar tareas auxiliares en la actividad apícola, especialmente empleados temporarios, auxiliares de cosecha y auxiliares en la producción de material vivo.
No se requieren conocimientos previos en apicultura, por lo que la propuesta también está abierta a quienes quieran iniciarse en la actividad y adquirir herramientas básicas para desenvolverse en este ámbito productivo.
La iniciativa busca brindar conocimientos fundamentales para realizar las tareas habituales de manera segura y adecuada, fortaleciendo las capacidades de quienes se desempeñan o buscan incorporarse al sector apícola.