La inflación de agosto de 2026 fue del 1,7%: El tercer registro más bajo de la gestión de Milei

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de agosto de 2026 fue del 1,7%, el tercer registro más bajo de la gestión de Javier Milei (La Libertad Avanza) y el menor de los últimos 14 meses.

De acuerdo con la información oficial, con el dato de agosto la inflación acumula un 21,3% de aumento en lo que va del año y una suba del 33,5% en los últimos 12 meses.

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En lo que va de la gestión de Javier Milei, solo en 6 meses la inflación rompió el piso del 2% mensual: el dato de agosto de 2026 sólo es superado por los registros de mayo (1,5%) y junio (1,6%) de 2025.

Los servicios empujaron la inflación de agosto

De acuerdo con los datos oficiales, los rubros con mayores aumentos fueron los asociados con los servicios, mientras que los bienes cerraron en línea o por debajo del IPC general.

El rubro de mayor aumento fue el de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró un incremento del 2,8%. Le siguieron Educación (2,5%), Bienes y servicios varios (2,4%), Salud (2,4%) y Comunicación (2,3%).

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En tanto, la división Prendas de vestir y calzado mostró una deflación del 0,6%, mientras que Recreación y Cultura se mantuvo sin cambios en el mes.

El rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas, el de mayor incidencia en el IPC, mostró un incremento del 1,7%, en línea con el IPC general.

A nivel categorías, los precios regulados (productos cuyo valor depende de una decisión oficial) aumentaron 2,2%, mientras que la inflación núcleo (que contiene aquellos bienes y servicios que no dependen de factores estacionales), fue del 1,8%. Los precios estacionales, por su parte, cayeron 0,9%.

Por regiones, los niveles más altos de inflación se registraron en el Noroeste, la Patagonia y el Noreste (todos con 1,8%), mientras que Cuyo tuvo un nivel de aumento del 1,7% y el Gran Buenos Aires y la zona Pampeana del 1,6%.

Qué dijo el Gobierno sobre el dato de inflación

El presidente de la Nación, Javier Milei, reposteó en X el mensaje del INDEC con el dato oficial y destacó el trabajo de su Ministro de Economía, Luis Caputo.

Caputo, por su parte, destacó que el dato de inflación de agosto fue el más bajo de los últimos 14 meses.

FUENTE: Chequeado.com