Un proyecto de Tacural fue elegido entre 10 emprendimientos que buscan fortalecer los pueblos rurales

La iniciativa de Grupo Qota nació de la falta de determinados perfiles y capacidades técnicas para resolver necesidades productivas dentro del propio territorio.

Más de 40 emprendedores participaron este año de Yo Emprendo en mi Pueblo, una propuesta de la Fundación ES VICIS que combinó capacitación, mentorías y búsqueda de herramientas de financiamiento para fortalecer los negocios locales.

El eje estuvo puesto en proyectos que puedan consolidarse y, al mismo tiempo, aportar actividad económica a comunidades donde generar nuevas oportunidades es una de las claves para sostener el arraigo.

De la capacitación a la presentación final

La edición comenzó en junio con seis encuentros virtuales en los que los participantes trabajaron sobre distintos componentes de sus modelos de negocio: clientes, propuesta de valor, comercialización, ingresos, recursos, costos y alianzas.

También incorporaron herramientas de marketing y comunicación digital y participaron de un encuentro junto a Fundación Alimentaris sobre triple impacto, con criterios económicos, sociales y ambientales.

A partir de los trabajos realizados en esa primera etapa, diez emprendimientos fueron seleccionados para continuar con seis encuentros individuales de mentoría. Allí trabajaron sobre las necesidades específicas de cada proyecto y prepararon la presentación ante el jurado.

Grupo QOTA, el proyecto destacado

El jurado eligió como proyecto destacado a Grupo QOTA, de Guillermo Callegaris, ingeniero mecánico de Tacural. La iniciativa nació a partir de una dificultad que enfrentan empresas de pequeñas localidades: la falta de determinados perfiles y capacidades técnicas para resolver necesidades productivas dentro del propio territorio.

“Hay capacidades técnicas que las empresas instaladas en pequeños pueblos necesitan y que muchas veces no logramos generar localmente”, explicó Callegaris.

La propuesta busca desarrollar servicios de ingeniería, consultoría, automatización, software e integración de sistemas. También contempla formar los perfiles profesionales que necesitan las empresas de la región.

El objetivo es generar oportunidades para que jóvenes profesionales puedan encontrar trabajo en los pueblos y, a la vez, mejorar las capacidades de las empresas locales.

Por haber sido seleccionado como proyecto destacado, Grupo QOTA recibirá un incentivo de USD 3.000, aportado por Fundación Alimentaris, para implementar las acciones definidas durante las mentorías.

Su actividad se organiza en tres unidades complementarias:

Qota Ingeniería: diseño y desarrollo de productos, piezas y máquinas, desde el concepto hasta el producto terminado.

Qota 3D: fabricación de repuestos, prototipos y piezas funcionales mediante impresión 3D , especialmente para resolver componentes difíciles de conseguir o importar.

Qota Consultoría: gerencia técnica externa y mejora de procesos, con diagnóstico de planta, identificación de problemas y acompañamiento en la implementación de soluciones.

Las tres unidades comparten una misma base técnica, infraestructura y red de aliados, construida proyecto a proyecto.

El grupo fue fundado por Guillermo Callegaris, ingeniero mecánico, con postgrado en Gestión de Proyectos y más de 10 años de experiencia. Su propuesta se resume en una idea central: no vender horas, sino resolver problemas con criterio de ingeniería y responsabilidad sobre los resultados.

Los diez proyectos que llegaron a la final

Los emprendimientos que completaron el proceso fueron:

Almacén de la Construcción, de Silvana Theiler — Matilde.

AMADY, centro de estética, de María y Alejandra Ucedo — Matilde.

Catalina Repostería Artesanal, de Josefina Frissolo — Tacural.

Costura Creativa, de Ángela González — Grütly.

Cromátika, de Agostina Clemenz — Santo Domingo.

Grupo QOTA, de Guillermo Callegaris — Tacural.

JAFA Artes y Oficios, de Javier Faure Albanese — Tacural.

Premoldeados Santo Domingo, de Lorena Paola Aranda — Santo Domingo.

Santa Catalina, de Alberto Matías Ceaglio — Matilde.

TOP-SHOES, de Nazareno Ariel Buscemi — Matilde.

Las iniciativas abarcan actividades productivas, comerciales y de servicios y reflejan distintas formas de generar actividad económica desde pequeñas localidades del centro santafesino.

Emprender como una forma de construir oportunidades

Para Mercedes Manfroni, coordinadora de Fundación ES VICIS en Argentina, el valor de estas iniciativas excede el crecimiento individual de cada negocio. “Fortalecer los emprendimientos locales es también fortalecer el futuro de nuestros pueblos”, sostuvo.

En esa línea, la propuesta Bienvenidos a mi Pueblo, de la que forma parte Yo Emprendo en mi Pueblo, trabaja sobre tres ejes: bienvenida, trabajo y vivienda.

La organización busca identificar oportunidades de negocio, capacitar a residentes y acompañar proyectos que permitan generar capacidades dentro de las comunidades. La intención es que esas herramientas puedan sostener nuevos emprendimientos, favorecer el arraigo y ampliar las oportunidades de desarrollo en los pueblos rurales.