Fallecieron dos aldaenses en el violento siniestro vial que se produjo en el acceso a Colonia Aldao

Dos personas murieron este domingo por la noche como consecuencia de un violento siniestro vial ocurrido en la intersección de las rutas provinciales Nº 280 y Nº 65, en el acceso a Colonia Aldao. El hecho involucró a tres vehículos y las víctimas fatales quedaron atrapadas en el interior de uno de ellos, que terminó completamente calcinado.

El accidente se registró alrededor de las 19:50, cuando, por causas que son materia de investigación, colisionaron una camioneta Toyota Hilux, un Volkswagen Bora y una Toyota Corolla Cross.

La Toyota Hilux, de color bordó, era conducida por un productor agropecuario, domiciliado en la zona rural de Porteña, Córdoba.

En tanto, el Volkswagen Bora, de color negro, era conducido por un residente de la localidad de Brinkmann, Córdoba. Viajaba acompañado por su esposa y sus dos hijos, una niña de 7 años y un niño de 11 años. Los ocupantes fueron asistidos en el lugar.

El tercer vehículo involucrado fue una Toyota Corolla Cross, en la que viajaban Miguel Horacio Baronetto, de 57 años, médico clínico, y María Silvina Ríos, de 53 años, ambos domiciliados en Colonia Aldao.

Como consecuencia del impacto, Baronetto y Ríos fallecieron en el lugar. Ambos quedaron atrapados en el habitáculo del automóvil y murieron calcinados en el interior del vehículo.

Tras el siniestro trabajaron en el lugar Bomberos de Sunchales, personal del servicio de emergencias 107, efectivos de la Comisaría N.º 11 de Colonia Aldao, de la Comisaría N.º 3 de Sunchales y agentes de la Policía Vial de la Guardia Provincial.

También intervino personal de la PDI Científica, junto con un médico forense, quienes realizaron el relevamiento fotográfico y planimétrico y demás tareas de rigor para establecer la mecánica del accidente.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la Morgue Judicial de Rafaela.

La ruta permaneció interrumpida durante varias horas y finalmente fue liberada alrededor de las 23:40.

La fiscal de turno dispuso una investigación relacionado con el delito de doble homicidio culposo en accidente de tránsito.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que se produjo el fatal siniestro.