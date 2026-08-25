Tres chaqueños detenidos tras una investigación por abuso de arma y extorsión a un productor de Sunchales

El suceso delictivo se produjo el 24 de agosto de 2026, alrededor de las 7:00, en calle Capovilla, cuando la víctima regresaba a su domicilio y observó una Ford EcoSport gris, con vidrios polarizados, de la que descendieron dos hombres. Los sujetos se acercaron a su camioneta, golpearon y dañaron el vidrio y, cuando la víctima logró retirarse del lugar, efectuaron varios disparos que impactaron en la puerta del acompañante y en el paragolpe delantero. Afortunadamente no se registraron heridos.

Ante la gravedad del episodio, intervino personal de Policía Científica de Rafaela y se dio conocimiento a la Policía de Investigaciones (PDI) Sunchales y al Ministerio Público de la Acusación. El fiscal de turno dispuso que las actuaciones fueran elevadas a la PDI Sunchales para continuar con la investigación.

El origen del conflicto estaría en una operación ganadera

Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores vincula el ataque con un conflicto económico derivado de una operación comercial con hacienda.

Según trascendió, el damnificado habría vendido animales hace más de un año y los cheques recibidos habrían sido vendido a terceros. La investigación procura determinar si los hombres que posteriormente habrían reclamado el pago de esa deuda son los mismos que estarían detrás de las amenazas y del violento ataque registrado en Sunchales.

De confirmarse esta hipótesis, el episodio podría encuadrarse como un conflicto comercial que derivó en un presunto ajuste de cuentas, aunque las circunstancias y responsabilidades deberán ser determinadas por la investigación judicial.

Los sospechosos fueron interceptados en la Ruta 95

A partir de las características del vehículo aportadas durante la investigación, la PDI emitió un pedido de colaboración para localizar una Ford EcoSport gris.

Personal de la PDI Distrito Tostado montó un operativo sobre la Ruta Nacional Nº 95 y detectó un vehículo de similares características, que circulaba entre dos camiones en dirección norte.

Tras realizar un seguimiento, los agentes lograron detener su marcha aproximadamente cuatro kilómetros al norte de la intersección de las rutas nacionales Nº 95 y provincial Nº 98.

En el interior viajaban tres hombres identificados por sus iniciales como C. D. A., de 43 años; E. A. G., de 41; y L. A. E. C., de 45 años, todos domiciliados en la provincia de Chaco.

Por disposición del fiscal interviniente, se realizó la requisa personal y vehicular y posteriormente se dispuso la detención de los tres ocupantes.

Durante el procedimiento se secuestraron el automóvil, teléfonos celulares, dinero en efectivo y cheques, elementos que serán analizados en el marco de la causa.

Peritajes y búsqueda del arma

Personal de la División Científico Forense realizó la toma de muestras mediante stubs a los detenidos y efectuó el relevamiento del vehículo. También intervino la Sección Automotores de la Unidad Regional XII, que realizó la verificación del rodado.

La investigación continúa con distintas medidas tendientes a establecer la participación concreta de los tres detenidos y reconstruir la secuencia del ataque.

Uno de los objetivos de los investigadores es además determinar el lugar donde se encuentra el arma de fuego que habría sido utilizada durante la balacera, mientras se analizan las evidencias secuestradas.

Los tres hombres quedaron a disposición de la Justicia y, según la información trascendida, fueron trasladados y alojados en la Alcaidía de Rafaela, mientras avanza la investigación por el presunto ataque armado y la extorsión vinculada al conflicto comercial.