Dos mujeres y tres hombres detenidos por daños a un vehículo y una vivienda en Sunchales

Foto: Gentileza Movil Quique

El hecho se registró alrededor de las 2:00 del domingo 23 de agosto, luego de un aviso recibido por personal policial que alertaba sobre un grupo de personas que estaría rompiendo botellas en la vía pública.

Los efectivos se dirigieron inicialmente hasta calle Zeballos al 600, donde una mujer manifestó que se encontraba en el domicilio de su pareja cuando escucharon un fuerte ruido y, al salir a observar qué había ocurrido, encontraron que habían roto el parabrisas de un automóvil Citroën C4 de color gris oscuro.

Otro daño en un domicilio

Mientras los efectivos intervenían en ese lugar, recibieron otro aviso por un hecho de similares características en calle Estanislao López al 100. Al arribar, los agentes entrevistaron a un vecino, informándole que habían roto el vidrio de la puerta del garage.

La situación tomó un nuevo giro cuando, mientras se desarrollaba la entrevista, pasó por el lugar un grupo de cinco personas: dos mujeres y tres hombres, uno de ellos menor de edad. Las voces de los integrantes del grupo fueron reconocidas por una vecina cercana al lugar en el momento en que se produjo la rotura del vidrio.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión de cuatro personas mayores de edad y al traslado de un adolescente de 16 años en calidad de resguardo.

Los mayores fueron trasladados a la sede policial, mientras que respecto del adolescente se adoptaron las medidas correspondientes a su condición de menor de edad.

Desde la dependencia policial se informó que posteriormente se estableció comunicación con el 0800 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quedando los agentes a la espera de las directivas de la Fiscalía interviniente.

La causa fue caratulada inicialmente como “Daño” y continúa bajo investigación.