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Fatal choque frontal en la Ruta 34: El impacto provocó un voraz incendio y dejó un trágico saldo

Tres bonaerenses murieron este domingo en el tramo comprendido entre Selva y Pinto, donde un auto colisionó contra un camión que transportaba gasoil, incendiándose su carga.
PolicialesEl lunesJorge TribouleyJorge Tribouley
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Crédito: Radio Belgrano Suardi

Un trágico siniestro vial ocurrió durante la madrugada de este domingo a la altura del kilómetro 470 de la Ruta Nacional 34, entre las localidades de Selva y Pinto, en la provincia de Santiago del Estero. Por causas que se investigan, un Chevrolet Classic colisionó de frente contra un camión Volvo con acoplado.

El vehículo de gran porte, conducido por un ciudadano de nacionalidad boliviana, transportaba un cargamento de gasoil hacia el norte. Como consecuencia del violento impacto, se desató un incendio de gran magnitud sobre la carga de combustible.

Radio Belgrano Suardi
Radio Belgrano Suardi

Las víctimas fatales y el estado del camionero

Efectivos de la Subcomisaría de Malbrán arribaron al lugar y hallaron el automóvil sobre la banquina. En el exterior del rodado yacía el cuerpo sin vida de una mujer, mientras que en el interior se encontraban dos hombres aprisionados por la estructura.

Las autoridades identificaron a los fallecidos en el acto como Claudio Sebastián Gutiérrez y Mónica Graciela Gutiérrez, ambos procedentes de la provincia de Buenos Aires. En tanto, Josué Gutiérrez, de 22 años, fue rescatado con signos vitales pero falleció minutos después debido a las severas heridas sufridas.

Por su parte, el chofer del camión, Miguel Montaño, fue localizado a 150 metros del punto del choque. Presentaba diversas lesiones y fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital de Pinto, donde permanece internado mientras la justicia investiga la mecánica del accidente.

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