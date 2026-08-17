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La Guardia Provincial interceptó a un motociclista sunchalense con un revólver y más de 100 proyectiles

Fue detenido en la madrugada del domingo a un motociclista de Sunchales en el cruce de la Ruta 34 y RP 69, en Palacios, tras secuestrarle un revólver calibre .22 y 103 proyectiles sin documentación.
PolicialesEl lunesJorge TribouleyJorge Tribouley
Detenido con revolver 1 16-8-26

En el marco de tareas de prevención y control desplegadas por personal de la Dirección General Guardia Provincial, perteneciente a la UOR 6 San Cristóbal, durante la madrugada del domingo 16 de agosto se llevó adelante un procedimiento que culminó con el secuestro de un arma de fuego y una importante cantidad de municiones.

El operativo se desarrolló alrededor de las 2:00, en inmediaciones de la Ruta Nacional Nº 34 y Ruta Provincial Nº 69S, jurisdicción de Palacios, donde el personal policial procedió al control de una motocicleta marca Bajaj, de colores negro y rojo, conducida por un hombre mayor de edad, domiciliado en la localidad de Sunchales.

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Durante el procedimiento, y con la presencia de un testigo, se efectuó una requisa sobre una mochila tipo camuflada que llevaba el conductor. En el interior de uno de sus compartimentos se encontró un revólver calibre .22 Largo, junto con 103 proyectiles del mismo calibre y un cargador metálico.

Al no contar con la documentación requerida para la tenencia y transporte del arma, se procedió a la aprehensión del involucrado y al secuestro preventivo de los elementos, siendo posteriormente trasladado y puesto a disposición de la Comisaría de jurisdicción, en el marco de una causa por Tenencia Indebida de Arma de Fuego de Uso Civil Condicional.

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