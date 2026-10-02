Brenda Torriri: “Prepararnos antes de la emergencia también es cuidar Sunchales”

Concejal Brenda Torriri

La concejal Brenda Torriri (Ahora Sunchales) se refirió a la aprobación del concejo en relación a la Declaración de Emergencia Hídrica en la ciudad. El proyecto había sido presentado oportunamente por el Departamento Ejecutivo Municipal. Ante la posibilidad de eventos asociados al fenómeno de El Niño, se requieren prevención, respuesta y capacidad de reacción. En este sentido, la dirigente destacó: “El Municipio tiene que contar con herramientas concretas y ágiles. La gestión de los recursos y de la infraestructura no puede quedar sujeta a los tiempos burocráticos habituales, sino que debe permitir una respuesta rápida y efectiva”. Y agregó: “Porque cuidar a Sunchales también significa prepararnos antes de que llegue una emergencia”

El Proyecto

Desde la gestión que encabeza el intendente Pablo Pinotti, se presentó un proyecto de ordenanza que fue aprobado por el concejo. La norma establece la Emergencia Hídrica en Sunchales hasta abril de 2027 y adhiere a la Ley Provincial N.º 14.477, generando un marco que permite fortalecer la prevención y responder de manera más eficiente ante las situaciones que puedan presentarse. Esto permite priorizar recursos para el mantenimiento de canales y drenajes, la reparación o adquisición de maquinaria y equipamiento, la intervención preventiva en espacios públicos y la asistencia inmediata a los vecinos que puedan verse afectados. También contempla avanzar con obras y acciones de mitigación y articular con clubes, vecinales y organizaciones para disponer de espacios de albergue y apoyo logístico cuando sea necesario.

Mecanismo de Control

El mismo proyecto establece mecanismos de rendición de cuentas ante el Concejo. En tal sentido, la edil destacó también que la utilización de estos fondos “estarán acompañados por mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, con información detallada sobre el destino y la ejecución de los recursos” explicó Torriri.

Finalmente, la concejal dejó en claro que “contar con las herramientas necesarias para prevenir y afrontar posibles contingencias vinculadas al fenómeno de El Niño: realizar obras, reforzar el equipamiento. Con transparencia y de cara a nuestros vecinos. Como siempre,”. Destacó la aprobación de este proyecto “que significa un avance para los sunchalenses” cerró