LitoralGas_Factura Digital - 1650x150

Brenda Torriri: “Prepararnos antes de la emergencia también es cuidar Sunchales”

El Concejo aprobó el proyecto de emergencia presentado por el Ejecutivo. La concejal de Ahora Sunchales destacó: “Ante la llegada de fenómenos hídricos y tormentas severas, la gestión de los recursos y de la infraestructura debe permitir una respuesta rápida y efectiva”. 
CiudadHace 1 día Prensa Ahora Sunchales
Concejal Brenda Torriri
Concejal Brenda Torriri

La concejal Brenda Torriri (Ahora Sunchales) se refirió a la aprobación del concejo en relación a la Declaración de Emergencia Hídrica en la ciudad. El proyecto había sido presentado oportunamente por el Departamento Ejecutivo Municipal. Ante la posibilidad de eventos asociados al fenómeno de El Niño, se requieren prevención, respuesta y capacidad de reacción. En este sentido, la dirigente destacó: “El Municipio tiene que contar con herramientas concretas y ágiles. La gestión de los recursos y de la infraestructura no puede quedar sujeta a los tiempos burocráticos habituales, sino que debe permitir una respuesta rápida y efectiva”. Y agregó: “Porque cuidar a Sunchales también significa prepararnos antes de que llegue una emergencia”

El Proyecto

Desde la gestión que encabeza el intendente Pablo Pinotti, se presentó un proyecto de ordenanza que fue aprobado por el concejo. La norma establece la Emergencia Hídrica en Sunchales hasta abril de 2027 y adhiere a la Ley Provincial N.º 14.477, generando un marco que permite fortalecer la prevención y responder de manera más eficiente ante las situaciones que puedan presentarse. Esto permite priorizar recursos para el mantenimiento de canales y drenajes, la reparación o adquisición de maquinaria y equipamiento, la intervención preventiva en espacios públicos y la asistencia inmediata a los vecinos que puedan verse afectados. También contempla avanzar con obras y acciones de mitigación y articular con clubes, vecinales y organizaciones para disponer de espacios de albergue y apoyo logístico cuando sea necesario.

Mecanismo de Control

El mismo proyecto establece mecanismos de rendición de cuentas ante el Concejo. En tal sentido,  la edil destacó también que la utilización de estos fondos “estarán acompañados por mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, con información detallada sobre el destino y la ejecución de los recursos” explicó Torriri.

Finalmente, la concejal dejó en claro que “contar con las herramientas necesarias para prevenir y afrontar posibles contingencias vinculadas al fenómeno de El Niño: realizar obras, reforzar el equipamiento. Con transparencia y de cara a nuestros vecinos. Como siempre,”. Destacó la aprobación de este proyecto “que significa un avance para los sunchalenses” cerró

Te puede interesar
Complejo ambiental - incorporacion alcantarillas 3

El Concejo Municipal aprobó la declaración del estado de emergencia hídrica en Sunchales

Jorge Tribouley
CiudadEl jueves
La ordenanza fue aprobada por unanimidad durante la sesión ordinaria de este jueves en el marco de la inminente llegada del fenómeno climático El Niño. La iniciativa no se limitó a adherir a la Ley Provincial Nº 14.477, sino que declaró la emergencia hídrica en el distrito hasta el 30 de abril de 2027. Se crea el Fondo de Prevención y Mitigación de la Emergencia Hídrica. 
ConcejoSunchales

El Concejo aprobó la creación de la Comisión Municipal de Asuntos Rurales

Jorge Tribouley
Ciudad28 de septiembre de 2026
La iniciativa fue aprobada por unanimidad durante la sesión ordinaria desarrollada el jueves 24 de septiembre. El nuevo ámbito tendrá carácter consultivo, asesor y de coordinación, y buscará institucionalizar el diálogo entre el Municipio y los distintos actores vinculados al sector rural.
Lo más visto
Carlos Casto: “Hemos honrado el legado recibido y al mismo tiempo hemos sabido transformarlo”

Carlos Casto, presidente de Sancor Seguros: “Hemos honrado el legado recibido y al mismo tiempo hemos sabido transformarlo”

Jorge Tribouley
EconomíaHace 11 horas
En el marco de la celebración por el 80º aniversario de SANCOR SEGUROS, el presidente de la compañía destacó el origen cooperativo de la empresa, su fuerte arraigo en Sunchales y el aporte de generaciones de colaboradores, productores, aliados y clientes que hicieron posible el crecimiento del Grupo. “Cuando las personas se unen detrás de un propósito compartido, son capaces de generar un impacto que trasciende en el tiempo”, afirmó.
Alejandro Simón: “Pocos lugares como Sunchales demuestran lo que puede hacer una sociedad”

Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros: “Pocos lugares como Sunchales demuestran lo que puede hacer una sociedad cuando hay esfuerzo y pasión colectiva”

Jorge Tribouley
EconomíaHace 12 horas
Ante unos 7.000 invitados que disfrutaron de la gran fiesta por el 80º Aniversario de SANCOR SEGUROS , el CEO de la aseguradora reivindicó el legado de los pioneros, el trabajo colectivo y el compromiso con las comunidades donde el Grupo está presente. También planteó los grandes desafíos que atraviesa la sociedad y destacó el rol que tendrá el sector asegurador en ese escenario.
Boletín de noticias