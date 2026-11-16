La construcción del edificio anexo del Hospital «Dr. Amílcar Gorosito» de Sunchales atraviesa una situación de incertidumbre que quedó expuesta este lunes 16 de noviembre, cuando los trabajadores de la obra realizaron una manifestación frente al predio ubicado sobre avenida Belgrano, entre Urquiza y Dentesano.

La protesta incluyó una quema de maderas y tuvo como principal motivo el reclamo por el pago de los salarios adeudados. Según explicaron los empleados, la empresa responsable de los trabajos les debe dos quincenas, mientras que desde hace varios meses no reciben los materiales ni las herramientas necesarias para continuar con la construcción.

Los trabajadores pertenecen a la empresa NEXOFE S.A. y cuentan con representación de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). Uno de los delegados gremiales en Sunchales explicó que, si bien no existe una comunicación oficial que disponga la suspensión de la obra, en los hechos los trabajos se encuentran paralizados.

«Hace aproximadamente 20 días que venimos solamente a cumplir horario. No tenemos insumos para continuar», señalaron durante el reclamo.

Según detallaron, la falta de materiales se arrastra desde hace un par de meses y, pese a los reiterados pedidos realizados a los responsables de la obra, los insumos nunca llegaron. A esa situación se sumó la falta de herramientas, la ausencia de renovación de la ropa de trabajo y el retiro del baño químico que utilizaban los operarios, un servicio que también habría sido interrumpido por falta de pago.

La situación salarial es el punto más urgente para los trabajadores. Aseguran que todos se encuentran en las mismas condiciones y que la deuda comprende la quincena anterior y la que finalizó el viernes pasado. «Hay gente que tiene hijos y realmente no tiene para comer», expresaron, al describir las consecuencias que genera la falta de ingresos.

Una audiencia en el Ministerio de Trabajo sin resultados

El conflicto ya había tenido una instancia de negociación. El delegado de UOCRA en Sunchales contó que participó de una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, junto con representantes gremiales de otras localidades donde la empresa también tiene obras en ejecución.

En ese encuentro, la firma se habría comprometido a cancelar los salarios adeudados durante esa misma semana y a regularizar los reclamos vinculados con la provisión de ropa, materiales y herramientas, además de restablecer los servicios necesarios para el personal.

Sin embargo, según manifestaron los trabajadores, los compromisos no se cumplieron. Por ese motivo, el gremio participará de una nueva audiencia prevista para este jueves 19 de noviembre, en la que la empresa deberá presentar los comprobantes correspondientes a los pagos y las obligaciones asumidas.

Los obreros remarcaron que la protesta no responde a una falta de voluntad para trabajar, sino a las condiciones en las que se encuentran. «La gente te pregunta cuándo van a terminar ese hospital, pero no sabe todo lo que hay detrás. No es que uno viene acá y no quiere trabajar o va lerdo porque quiere ir lerdo», explicaron.

Los antecedentes de la empresa y las dudas sobre la continuidad

La situación genera especial preocupación porque la empresa vinculada a la ejecución de la obra del Hospital de Sunchales ya había quedado bajo observación del Gobierno provincial por inconvenientes registrados en otros proyectos.

En agosto pasado, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, había confirmado a El Eco de Sunchales que la constructora Mariano Miguel Panetto tenía a su cargo trabajos en Sunchales, Ceres y Helvecia, y que la Provincia estaba siguiendo de cerca su desempeño.

En aquella oportunidad, el funcionario había señalado que la obra del Hospital de Sunchales había completado la denominada «piel de vidrio» exterior y que para avanzar con las instalaciones interiores era necesario activar distintos subcontratos, entre ellos los correspondientes a climatización, corrientes débiles y gases medicinales.

Enrico había transmitido entonces cierta tranquilidad respecto del proyecto local: «Por ahora no se avizoran problemas», sostuvo, aunque reconoció que el Gobierno provincial mantenía un seguimiento sobre el cumplimiento contractual de la firma.

El escenario era diferente en Ceres, donde la empresa tenía a su cargo la construcción del nuevo edificio del Profesorado Nº 26 «Peralta Pino». Allí, ante los incumplimientos y la falta de pago de los haberes de los trabajadores, el Gobierno provincial intimó a la constructora y comenzó a evaluar la rescisión del contrato.

El 27 de agosto, el propio Gobierno de Santa Fe hizo pública su posición y confirmó que analizaba poner fin al vínculo contractual. En el comunicado oficial también señaló que la empresa había recibido sanciones económicas por incumplimientos registrados en otras obras provinciales.

Una obra adjudicada por más de $2.182 millones

La construcción del edificio anexo del Hospital «Dr. Amílcar Gorosito» y de una nueva base del SIES 107 fue licitada durante 2023. El presupuesto oficial inicial superaba los 1.300 millones de pesos, pero la oferta finalmente adjudicada fue considerablemente superior.

Mariano Miguel Panetto presentó una propuesta de $2.182.645.457,90, que resultó ser la más económica entre cinco oferentes. La adjudicación se formalizó en septiembre de 2023.

Un aspecto que merece atención es que la documentación de la licitación identifica como adjudicatario a Mariano Miguel Panetto, mientras que en torno de la ejecución de los trabajos aparece mencionada NEXOFE S.A., sociedad constituida en marzo de 2021 por Panetto y Juan José Sánchez.

Esta vinculación empresarial y las responsabilidades contractuales en la ejecución de la obra son elementos que también deberán ser considerados para determinar el origen del conflicto.

¿Problemas de la empresa o falta de desembolsos de la Provincia?

Por el momento, no está claro qué provocó la paralización de hecho de los trabajos en Sunchales. Una de las posibilidades está relacionada con las dificultades económicas y los incumplimientos que arrastra la empresa constructora en otras obras públicas. La otra cuestión que deberá esclarecerse es si existen demoras en los desembolsos del Gobierno provincial que puedan haber afectado el desarrollo del contrato.

Los trabajadores, por su parte, describieron una situación concreta: no reciben materiales desde hace meses, acumulan dos quincenas impagas y concurren diariamente al obrador sin poder desarrollar sus tareas.

La audiencia del próximo jueves aparece como una instancia clave para conocer si la empresa puede regularizar sus obligaciones y garantizar la continuidad de los trabajos.