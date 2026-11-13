La provincia prohibió la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

El Ministerio de Salud de Santa Fe prohibió la comercialización de tres lotes de un café elaborado por la empresa Cabrales S.A. por considerar que no reúne las condiciones necesarias para el consumo. La medida fue dispuesta a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) y alcanza al café torrado con azúcar molido libre de gluten de la marca La Planta de Café , que presenta irregularidades en su envase.

Según explicó la Assal, esta irregularidad impide garantizar que el café mantenga las condiciones necesarias para ser considerado apto para el consumo . Además, no permite asegurar que conserve su condición de producto libre de gluten, tal como se indica en la etiqueta .

La disposición rige en todo el territorio provincial e incluye la prohibición de tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición del producto . La decisión se tomó después de que los controles detectaran un sistema de ventilación no aprobado en los envases, una anomalía que compromete su cierre hermético y las condiciones de conservación del alimento.

El organismo provincial señaló que las deficiencias detectadas constituyen una infracción al Código Alimentario Argentino , motivo por el cual resolvió prohibir su circulación en Santa Fe.

Qué café de Cabrales fue prohibido en Santa Fe

La medida alcanza específicamente al Café Torrado con Azúcar Molido Libre de Gluten, marca La Planta de Café, elaborado por Cabrales S.A., en presentaciones de 190 y 250 gramos.

La Assal identificó tres lotes que presentan las irregularidades y difundió sus características para que los consumidores puedan reconocerlos.

Todos corresponden a productos elaborados en julio de 2026 y tienen fecha de vencimiento el 9 de julio de 2027.

Los lotes alcanzados por la prohibición son:

Envase de 250 gramos: lote 2607 B 06:20, RNE Nº 02-033118 y RNPA Nº 02-506390.

Envase de 190 gramos: lote 2607 B 17:57, RNE Nº 033118 y RNPA Nº 02-506390.

Envase de 190 gramos: lote 2607 E 19:23, RNE Nº 033118 y RNPA Nº 02-506390.

La identificación del lote es fundamental, ya que la disposición sanitaria se refiere a estos productos específicos y no a toda la línea de cafés elaborados por Cabrales.

Por qué el café fue considerado no apto para el consumo

El problema detectado por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria está relacionado con el sistema de ventilación incorporado en el envase, que no cuenta con la aprobación correspondiente.

Esta característica compromete la hermeticidad del paquete, una condición necesaria para preservar adecuadamente el alimento y evitar que factores externos alteren sus características durante el almacenamiento y la comercialización.

En este caso, la deficiencia también adquiere importancia porque el producto se comercializa bajo la denominación libre de gluten. Al no poder garantizarse la integridad del envase, tampoco es posible asegurar que esa condición se mantenga.

Por ese motivo, la Assal determinó que los lotes identificados no cumplen con las exigencias del Código Alimentario Argentino y dispuso su prohibición en toda la provincia.