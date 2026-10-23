Octubre Rosa: Prevención Salud impulsó un espacio de diálogo y concientización en Santa Fe

Dra. Eloísa Luciani, Lic. Laura Feresín, Dr. Lisandro Benítez Gil y Leticia Landazuru, de Chicas Pink Santa Fe

En el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, Prevención Salud, la prepaga de SANCOR SEGUROS, llevó adelante una charla de concientización en la ciudad de Santa Fe. Bajo el concepto “Tu primera señal”, el encuentro tuvo el objetivo de promover la importancia de los controles médicos periódicos, la detección temprana y el acceso a información para el cuidado de la salud.

La actividad contó con la participación del Dr. Lisandro Benítez Gil, la Dra. Eloísa Luciani y la Lic. Laura Feresín, quienes abordaron temas vinculados con la prevención del cáncer de mama, la salud mamaria y el bienestar emocional. A través de un formato conversatorio, la jornada propició un espacio de diálogo cercano entre los profesionales y el público asistente, que permitió intercambiar experiencias, despejar dudas y reflexionar sobre la importancia de incorporar los controles médicos a la rutina de cuidado personal.

Durante el encuentro, se puso el foco en la importancia de la consulta médica y la realización de los estudios correspondientes según cada caso, así como en la necesidad de abordar la enfermedad desde una mirada integral, que contemple tanto la salud física como el bienestar emocional. En este sentido, la propuesta buscó acercar información y generar un espacio de intercambio para que cada persona pueda asumir un rol activo en el cuidado de su salud.

Tu primera señal, la campaña de Prevención Salud sobre cáncer de mama.

Uno de los momentos destacados fue el testimonio de Leticia Landazuru, integrante de la asociación civil Chicas Pink, conformada por mujeres sobrevivientes de cáncer de mama y colaboradoras. La asociación, con sede en la ciudad de Santa Fe, promueve la práctica de remo en bote dragón como parte de la rehabilitación terapéutica para mujeres que han pasado por una mastectomía. Este movimiento de brazos al remar favorece un drenaje linfático natural y ayuda a prevenir posibles complicaciones tras la operación.



“Mi cáncer apareció en un control de rutina, cuando yo me sentía bien”, contó Leticia en su presentación. “Por esto mi mensaje es que no posterguen sus controles, porque la prevención salva vidas”.

A través de la campaña “Tu primera señal”, Prevención Salud invita a reflexionar sobre aquellas situaciones cotidianas que pueden motivar una consulta médica: una conversación, una recomendación profesional o la experiencia de alguien cercano. Con el mensaje “Hacete los controles y pasá la señal”, la iniciativa busca recordar que compartir información y experiencias también puede ser una forma de promover el cuidado de la salud.

Estas acciones se enmarcan en el compromiso de Prevención Salud con la promoción de hábitos saludables y la prevención de enfermedades. En esta línea, la prepaga cuenta con el Programa Preventivo “Un toque de conciencia”, orientado a trabajar sobre el cáncer de mama y la importancia de realizar controles médicos periódicos.

De esta manera, Prevención Salud reafirma su compromiso con una salud más humana y cercana, donde la prevención, el acceso a la información y el acompañamiento sean fundamentales para construir bienestar en comunidad.