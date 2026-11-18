Los afiliados al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) deben afrontar nuevos valores por consultas médicas, internaciones, cirugías y prácticas especiales. La actualización comenzó a regir el domingo 15 de noviembre de 2026 e implica un incremento del 10% en los coseguros de distintas prestaciones de salud.

Con el nuevo esquema, la orden de consulta médica pasó a costar $4.400, mientras que el bono asistencial tiene un valor de $1.100. Los montos también se actualizaron para las internaciones, las intervenciones quirúrgicas y las prácticas especiales.