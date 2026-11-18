IAPOS actualizó los coseguros: Cuánto cuestan las consultas médicas, internaciones y prácticas especiales
Los afiliados al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) deben afrontar nuevos valores por consultas médicas, internaciones, cirugías y prácticas especiales. La actualización comenzó a regir el domingo 15 de noviembre de 2026 e implica un incremento del 10% en los coseguros de distintas prestaciones de salud.
Con el nuevo esquema, la orden de consulta médica pasó a costar $4.400, mientras que el bono asistencial tiene un valor de $1.100. Los montos también se actualizaron para las internaciones, las intervenciones quirúrgicas y las prácticas especiales.
IAPOS: cuánto cuestan las órdenes de consulta y los bonos desde noviembre
Los nuevos valores de los coseguros establecidos por IAPOS son los siguientes:
Orden de consulta (OC): $4.400.
Bono asistencial: $1.100.
Bono de internación (OI): $44.000.
Bono quirúrgico (BQ): $66.000.
Bono de prestaciones especiales (BPE): $220.000.
En el caso de los beneficios de excepción y/o especiales, el coseguro equivale al valor de los bonos necesarios para alcanzar el 20% del costo total de la práctica autorizada.
Quiénes pueden acceder a órdenes y bonos de IAPOS sin cargo
La obra social provincial contempla distintos grupos de afiliados que pueden obtener los coseguros sin costo. El beneficio se gestiona a través de la aplicación Mi IAPOS o en los Centros de Atención de la obra social.
Pueden acceder a las órdenes y bonos sin cargo:
Los afiliados con discapacidad registrados en la obra social y enrolados en el sistema.
Las embarazadas, desde los 90 días de gestación y hasta los 30 días posteriores al parto, que hayan acreditado su estado ante IAPOS y estén enroladas en el sistema.
Los niños hasta el año de edad.
Los menores de 12 años, exclusivamente para prestaciones odontológicas.
Las mujeres de entre 18 y 55 años, para la realización de un Papanicolau (una vez por año).
Los beneficiarios del Sistema de Atención Médica Integral (SMAI).
Los afiliados que se encuentren dentro de estos grupos pueden consultar el acceso al beneficio mediante la aplicación Mi IAPOS o acercándose a los centros de atención de la obra social.