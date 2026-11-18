La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio de baja las habilitaciones de 55 empresas para distribuir productos médicos y de diagnóstico in vitro fuera de sus jurisdicciones.

A través de las resoluciones 7212/2026 y 7383/2026 publicadas en el Boletín Oficial se establecieron restricciones al tránsito interjurisdiccional de los insumos. Una de ellas alcanzó a Femedical S.A., mientras que la otra incluyó a firmas cuyos certificados habían vencido sin que iniciaran los trámites para renovarlos.

Por qué dieron de baja a Femedical

La ANMAT canceló la habilitación y el legajo de Femedical S.A., que distribuía productos médicos y de diagnóstico in vitro sin cadena de frío.

La decisión se tomó luego de que inspectores del organismo concurrieran a su sede, ubicada en Guevara 1671/1675, en la Ciudad de Buenos Aires, para verificar las condiciones del establecimiento en el marco de un pedido de renovación. Según los considerandos de la norma, pese a reiterados llamados, nadie respondió y el lugar estaba cerrado.

La resolución también señaló que el Ministerio de Salud de la Nación había cancelado previamente la habilitación jurisdiccional de la empresa en ese domicilio. Ese permiso es uno de los requisitos necesarios para operar en otras provincias.

En ese marco, la firma conserva la posibilidad de presentar recursos administrativos o recurrir a la vía judicial.

Certificados vencidos: las otras 55 empresas alcanzadas

Quedaron canceladas las habilitaciones de empresas que tenían vencidos sus certificados de inscripción y no habían solicitado la renovación.

En ese sentido, la ANMAT recuerda que estas autorizaciones tienen una vigencia de cinco años. Para mantener la actividad mientras se resuelve la renovación, las compañías deben iniciar el trámite dentro de los 120 días corridos anteriores al vencimiento. De lo contrario, no pueden continuar con la distribución interjurisdiccional.

El tránsito interjurisdiccional comprende la distribución y comercialización de productos médicos y de diagnóstico in vitro fuera de la provincia o jurisdicción donde funciona el establecimiento. Para realizar esa actividad, las empresas deben contar con autorización sanitaria y cumplir con las Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.

El anexo de la disposición comprende 55 firmas y 56 depósitos declarados, distribuidos en distintas jurisdicciones del país.

Cuáles son los establecimientos

La mayor cantidad de domicilios correspondía a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. También se incluyeron empresas y depósitos de Córdoba, Mendoza, Salta, Corrientes, Santa Fe, Tucumán y Entre Ríos.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Scott Argentina S.A.

Pharma G.B.G. S.A.

Gendelman Raúl Bernardo.

Compañía de Servicios Farmacéuticos S.A.

Idea Farmacéutica S.A.

Inge Ray S.R.L.

Suministros y Equipamientos Médicos S.R.L. (depósito en CABA).

Provincia de Buenos Aires

Surmedic S.R.L. (Bahía Blanca).

Menon Jorge Néstor (Pilar).

Pharmatotal S.R.L. (Bernal, Quilmes).

Medixon S.R.L. (Del Viso, Pilar).

Implantes Ortopédicos M y N S.A. (La Plata).

Medicenter S.A. (La Plata).

Droguería Family S.A. (Villa de Mayo, Malvinas Argentinas).

Bluman Connection S.R.L. (Villa Bosch).

Tecnoimplantes S.A. (San Isidro).

Ultraline S.A. (Quilmes).

Queen Insumos Hospitalarios S.R.L. (San Martín).

Grabeco Argentina S.R.L. (Munro, Vicente López).

Córdoba

Droguería Multifarma de Multifarma S.R.L.

Droguería Imixs de Instituto San Agustín S.R.L.

Droguería Lomas S.A.

Lario Georgia Elizabeth.

DCM Implantes S.R.L.

Gersa S.R.L.

Grupo Fix S.R.L.

Mendoza

Laboratorio Farmacéutico & Cía. S.R.L. (Mendoza).

Droguería Sissa S.A. (Godoy Cruz).

Franlau S.R.L. (Godoy Cruz).

Ricardo Mauri (Mendoza).

Salta

Droguería Ibero Argentina de Lozada Claudia Isabel.

Droguería Corrientes S.R.L.

Corrientes

Marazzi Ariel Alejandro.

Bioassist S.A.

Santa Fe

Sonar S.R.L. (Rosario).

Trini Visión S.A. (Rosario).

Santa Fe Implantes S.R.L. (Rosario).

Suministros y Equipamientos Médicos S.R.L. (depósito en Rosario).

Tucumán

Productos para la Salud S.R.L. (San Miguel de Tucumán).

Entre Ríos

Laboratorios Imvi S.A. (Gualeguaychú).

Agencia NA