Día Mundial de la Diabetes: Las claves para la detección temprana

La diabetes es una enfermedad crónica y metabólica caracterizada por niveles elevados de glucosa (azúcar) en sangre, debido a una producción insuficiente de insulina o a una utilización ineficaz de esta hormona, producida por el páncreas y fundamental para regular la glucemia.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes que se conmemora este sábado, especialistas enfatizan que la educación, el diagnóstico oportuno y el acceso a tecnologías de control son herramientas determinantes para evitar complicaciones que comprometan la calidad de vida de los pacientes, señala un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Según datos de la Federación Internacional de Diabetes (IDF, 2024), más de 589 millones de adultos viven con la enfermedad a nivel global, y actualmente el 90% de los diagnósticos corresponde a diabetes tipo 2. Para el año 2050, se proyecta que el total de afectados alcanzará a más de 853 millones de personas.

En la Argentina, los registros de la 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) revelaron que la prevalencia de glucemia elevada o diabetes por autorreporte alcanzó al 12,7% de la población adulta, marcando una curva ascendente respecto a mediciones anteriores. Al sumar las mediciones bioquímicas objetivas, se constató que cerca de 4 de cada 10 personas con valores alterados desconocían su condición, lo que expone una marcada brecha de subdiagnóstico.

El eje central: prevenir las complicaciones

La hiperglucemia sostenida o el retraso en el diagnóstico conllevan riesgos graves que impactan de forma directa en la expectativa y calidad de vida. Los estudios epidemiológicos evidencian la probabilidad real de que una persona con diabetes desarrolle estas complicaciones a lo largo de su evolución:

Enfermedad cardiovascular y daño vascular. Entre un 30% y un 50% de las personas con diabetes sufren eventos vasculares a lo largo de su vida; la presencia de diabetes duplica el riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular (ACV) y enfermedad arterial obstructiva periférica.

Entre un 30% y un 50% de las personas con diabetes sufren eventos vasculares a lo largo de su vida; la presencia de diabetes duplica el riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular (ACV) y enfermedad arterial obstructiva periférica. Enfermedad renal crónica (nefropatía diabética). Afecta a entre un 30% y un 40% de los pacientes, representando la principal causa de ingreso a diálisis o necesidad de trasplante renal.

Afecta a entre un 30% y un 40% de los pacientes, representando la principal causa de ingreso a diálisis o necesidad de trasplante renal. Retinopatía diabética. Más del 60% de los pacientes con diabetes tipo 2 y prácticamente la totalidad de quienes viven con tipo 1 durante más de 20 años presentan algún grado de daño en la retina, constituyendo la primera causa de ceguera no traumática en adultos.

Más del 60% de los pacientes con diabetes tipo 2 y prácticamente la totalidad de quienes viven con tipo 1 durante más de 20 años presentan algún grado de daño en la retina, constituyendo la primera causa de ceguera no traumática en adultos. Neuropatía diabética. Hasta un 50% de las personas con diabetes termina experimentando daño en las fibras nerviosas sensitivas y autonómicas.

Hasta un 50% de las personas con diabetes termina experimentando daño en las fibras nerviosas sensitivas y autonómicas. Pie diabético. Se estima que entre un 19% y un 34% de los pacientes desarrollará una úlcera en los pies a lo largo de su vida, con una probabilidad anual de recurrencia de hasta el 40%. Esta complicación constituye una de las principales causas de amputaciones no traumáticas de miembros inferiores a nivel global, estimándose que en el mundo se realiza una amputación cada 20-30 segundos por este motivo.

Por todo esto, la Dra. Ailén Vaisman, médica del Servicio de Endocrinología, Metabolismo, Nutrición y Diabetes del Hospital Británico (M.N.168.685), destaca la importancia de la prevención de las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes.

“Para alcanzar una meta glucémica óptima es fundamental que el paciente comprenda el valor de sostener hábitos de vida saludables, basados en el ejercicio físico y una adecuada alimentación, acompañados hoy por la disponibilidad de nuevos tratamientos farmacológicos para el abordaje de la obesidad”, dijo.

Asimismo, la especialista subrayó la importancia del seguimiento interdisciplinario y la prevención activa: “Resulta imprescindible realizar controles periódicos con un abordaje integral: el seguimiento no debe limitarse al diabetólogo, sino complementarse con evaluaciones cardiológicas, oftalmológicas, nutricionales y podológicas. Hago un fuerte hincapié en el examen periódico de los pies: una instancia donde se realizan pruebas específicas para la detección temprana de neuropatía sensitiva, motora y/o autonómica, y se educa al paciente sobre el calzado y las medias adecuadas, la higiene y la humectación de la piel para prevenir el pie diabético”.

Agencia NA