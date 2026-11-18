La situación fue informada por el Ministerio de Obras Públicas provincial, que indicó que exige a la firma Panetto Mariano Miguel, responsable de los trabajos tras haber sido adjudicataria mediante licitación pública, que regularice las condiciones de ejecución y cumpla con los compromisos asumidos.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que se detectaron incumplimientos en distintos requerimientos realizados por el Gobierno. Frente a esa situación, la Provincia emitió órdenes de servicio y aplicó sanciones económicas de acuerdo con lo establecido en los pliegos de licitación y la Ley de Obra Pública.

También reclaman regularizar la situación de los trabajadores

Enrico señaló que, además de las cuestiones relacionadas con el desarrollo de la construcción, se le exige a la empresa que regularice la situación de los empleados que realizan tareas en la obra.

“Estamos siguiendo de cerca el caso del Hospital de Sunchales, habida cuenta de que la empresa encargada está incumpliendo con algunos requerimientos de trabajo que se le hicieron desde el Gobierno y, además, se le exige que regularice la situación con los empleados que desarrollan tareas en la misma”, manifestó el funcionario.

El ministro indicó que la Provincia mantiene el diálogo con la firma y que la intención es encontrar una salida que permita retomar y sostener el ritmo de los trabajos, siempre que se cumplan las obligaciones asumidas.

La Provincia analiza una posible rescisión del contrato

Uno de los puntos más importantes de la declaración de Enrico fue la advertencia sobre la posibilidad de rescindir el contrato si la empresa no revierte los incumplimientos.

“En el caso de que esto no suceda, estamos analizando lamentablemente la posibilidad de tener que rescindir la obra por incumplimiento de parte de la empresa. En eso estamos trabajando”, expresó.

De esta manera, el Gobierno provincial dejó en claro que busca evitar una ruptura contractual, pero que exigirá el cumplimiento de las condiciones establecidas. La continuidad de la obra dependerá de que la empresa responda a los requerimientos y regularice las situaciones observadas.

El hospital tiene un avance del 65 %

Según los datos difundidos por el Ministerio de Obras Públicas, la construcción del nuevo Hospital Almícar Gorosito registra un avance del 65 %.

La Provincia aseguró que continuará monitoreando la evolución de los trabajos y que utilizará las herramientas administrativas y contractuales disponibles para resguardar los recursos públicos y procurar que la obra se complete conforme a lo previsto.

Por el momento, el Gobierno no anunció una rescisión del contrato, sino que informó que esa posibilidad está bajo análisis si la empresa no logra regularizar los incumplimientos señalados.