La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) anunció que en los próximos días impulsará una movilización pacífica en apoyo a una pronta resolución definitiva de la quiebra de SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUL).

La decisión fue comunicada este lunes 16 de noviembre por el Consejo Directivo Nacional del gremio, a través de un documento firmado por su secretario general, Héctor Luis Ponce. La fecha de la convocatoria será definida en una asamblea.

En el comunicado, Atilra señala que, luego de que varias empresas adquirieran los pliegos licitatorios, una sucesión de recursos judiciales interpuestos y posteriormente rechazados terminó postergando el proceso de liquidación, prolongando la situación de incertidumbre que atraviesan los trabajadores.

Desde la organización sindical sostienen que tanto las resoluciones de apertura del concurso preventivo como las posteriores vinculadas con la quiebra y el pronunciamiento de Cámara remarcaron el impacto social de la situación. En ese sentido, plantean la necesidad de avanzar con la liquidación sin nuevas interrupciones, priorizando la protección de los acreedores, entre ellos los trabajadores, y de las comunidades donde están radicadas las plantas industriales.

El objetivo, según expresa el documento, es favorecer la reactivación de las instalaciones y la recuperación de la actividad productiva mediante un proyecto de inversión genuina.

"Piensen en la gente"

Atilra reconoce que las partes involucradas tienen derecho a realizar los planteos que contempla la legislación vigente y manifiesta su respeto por las decisiones judiciales. Sin embargo, considera que, una vez analizados y rechazados los distintos recursos, es momento de priorizar las consecuencias sociales y laborales que genera la prolongación del conflicto.

"Cada planta cerrada es un pueblo que se queda sin su fuente de trabajo. Cada línea que se apaga es un grupo de familias que ya no tiene para comer. No son números, ni activos, ni planteos jurídicos, son personas que necesitan trabajar para poder sobrevivir", expresa el comunicado.

El gremio también cuestionó a quienes, en el marco de sus intereses económicos y empresarios, presentan planteos que terminan demorando la posibilidad de reactivar las instalaciones.

"Piensen en las familias que están detrás de cada línea, de cada turno, de cada cámara. Piensen un momento en ellas antes que en sus acuerdos económicos, sus ventajas empresarias y sus negocios", reclamó la organización sindical.

En ese marco, el documento recupera una frase del papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina: "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía".

Reclamo por una nueva etapa

Desde Atilra remarcaron que los trabajadores de SanCor llevan muchos años atravesando incertidumbre y esperando respuestas, mientras continúan sosteniendo su compromiso con la actividad y permanecen al pie de las máquinas, con el acompañamiento del sindicato.

"Es hora de que esto termine y comience una nueva etapa de una vez por todas, una nueva etapa con trabajo y salario, y un futuro para sus familias y nuestras comunidades", señala el texto.

Finalmente, el Consejo Directivo Nacional confirmó que la movilización se realizará pacíficamente en los próximos días, con fecha a determinar en asamblea, bajo la consigna de respaldar una pronta resolución definitiva del proceso de quiebra.

El pronunciamiento vuelve a poner en primer plano la preocupación por el futuro de SanCor y el impacto que la prolongada crisis de la cooperativa tiene sobre sus trabajadores y las localidades vinculadas históricamente con su actividad industrial.

A continuación, el comunicado del Consejo Directivo Nacional de Atilra: