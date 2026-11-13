Banco Santa Fe reunió a más de 90 empresarios para analizar las perspectivas económicas de 2027

Banco Santa Fe organizó un encuentro con más de 90 clientes empresarios de la provincia, que contó con la disertación del reconocido economista y consultor financiero Salvador Di Stefano. Durante la jornada se analizaron las principales variables económicas, las perspectivas para 2027 y su impacto en la planificación y el desarrollo de los negocios.

Bajo el título “Liderar 2026, proyectar 2027”, la actividad propuso un espacio de análisis e intercambio en el que empresarios, representantes de PyMEs y comercios pudieron conocer diferentes escenarios económicos, identificar tendencias y reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades que se presentan de cara al próximo año.

A través de este tipo de iniciativas, Banco Santa Fe busca acercar a sus clientes información, conocimiento y herramientas que contribuyan a enriquecer sus perspectivas y fortalecer sus procesos de planificación y toma de decisiones.

“Para nosotros es muy importante generar estos espacios y acercar a nuestros clientes análisis y perspectivas de especialistas que les permitan ampliar su mirada, evaluar distintos escenarios y enriquecer sus proyecciones de cara a 2027. Sabemos que contar con información de calidad es un elemento clave para quienes conducen empresas y toman decisiones todos los días. Como banco, queremos acompañarlos no solo con soluciones financieras, sino también generando oportunidades de encuentro, conocimiento e intercambio que aporten valor a sus negocios”, destacaron desde Banco Santa Fe.

El encuentro se desarrolló en el Centro de Negocios ubicado en la casa matriz del Banco en la ciudad de Santa Fe, un espacio concebido especialmente para atender las necesidades de empresas y PyMEs. Con un modelo de atención diferencial, el centro combina asesoramiento especializado, espacios colaborativos para reuniones e intercambio y plataformas digitales que facilitan la autogestión de operaciones y servicios.

Con esta iniciativa, Banco Santa Fe reafirma su compromiso con el desarrollo del entramado productivo provincial y su vocación de estar cerca de las empresas, generando propuestas que trascienden los servicios financieros y contribuyen a potenciar sus oportunidades de crecimiento.