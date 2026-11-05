A partir de este viernes, los bancos estarán cerrados 5 días seguidos en Argentina

La interrupción de la atención presencial en las sedes de las entidades financieras se extenderá durante casi una semana en gran parte del país, donde se juntará el Día del Bancario con los feriados decretados a raíz de la llegada del Santo Padre.

El primer día con las sucursales cerradas será este viernes 6 de noviembre con motivo del Día del Bancario, que tiene alcance nacional, por lo que en ninguna jurisdicción se podrán realizar trámites presenciales. Luego vendrán los dos días del fin de semana, que, como sucede todas las semanas, son jornadas sin atención.

El comienzo de la semana próxima tendrá el arribo del Papa León XIV al país, por lo que será feriado nacional el lunes 9 de noviembre, por lo que las sucursales bancarias tampoco abrirán. Lo mismo sucederá el martes 10 de noviembre, ya que el Banco Central (BCRA) dispuso feriado bancario en todo el territorio nacional.

Además, en la provincia de Buenos Aires habrá otro día sin atención bancaria , ya que el miércoles 11 de noviembre el Papa visitará Luján y habrá feriado en el territorio bonaerense, por lo que en este caso se sumarán 6 jornadas seguidas sin bancos.

Días sin atención bancaria

Viernes 6 de noviembre: Día del Bancario

Sábado 7 y domingo 8: fin de semana

Lunes 9: feriado nacional

Martes 10: feriado bancario

Miércoles 11: feriado provincial en Buenos Aires

A pesar de que los bancos no atenderán presencialmente, hay varias operaciones bancarias que pueden realizarse habitualmente a través de los canales digitales que posee cada entidad y en los que están registrados los clientes.