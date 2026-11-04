Banco Santa Fe y la Unidad Minera de Grupo Petersen presentaron sus soluciones financieras en la Ronda de Negocios RIGI en Rosario

Banco Santa Fe y la Unidad Minera de Grupo Petersen presentaron soluciones de financiamiento y capacidades especializadas para acompañar a las empresas que quieren ser parte de la cadena de valor de grandes proyectos de inversión minera durante la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), realizada en la ciudad de Rosario.

Silvina Bellantig, líder de la Unidad Minera de Grupo Petersen, destacó que la experiencia de más de dos décadas acompañando al ecosistema minero en San Juan, permitió desarrollar conocimiento especializado y soluciones financieras que hoy se articulan desde Unidad Minera para atender las necesidades de las empresas mineras y su cadena de valor.

“Desde Banco Santa Fe y la Unidad Minera buscamos acercar herramientas financieras y conocimiento especializado para acompañar a las pymes interesadas en participar en las cadenas de valor de las grandes inversiones en minería”, afirmó Bellantig.

Bellantig participó del panel “Herramientas de financiamiento para PyMEs”, donde, junto a otros especialistas, analizó el rol del mercado de capitales, las garantías y las herramientas disponibles para vincular a los inversores de grandes proyectos con proveedores nacionales.

Recordó que durante las primeras etapas de las inversiones mineras en San Juan, fue necesario comprender las necesidades de las operadoras y de los proveedores locales. Muchas PyMEs tenían perspectivas de facturación asociadas a contratos que aún no se reflejaban en sus balances, lo que requería desarrollar esquemas de evaluación de riesgo y financiamiento adaptados a esa realidad. “Conocer a los actores del sector, trabajar de manera cercana con las empresas y articular soluciones con las sociedades de garantía recíproca nos permitió estructurar financiamientos escalonados y a medida de cada pyme proveedora, hasta que sus operaciones alcanzaran un flujo de facturación regular”, explicó Bellantig. En ese sentido destacó el rol de Crear Mineria, la SGR del Grupo Petersen, primer Sociedad de Garantía Recíproca enfocada en el ecosistema minero del país, pensada estratégicamente para mejorar el acceso al crédito de las pymes que participan de la cadena de valor en minería.

Durante la jornada desarrollada en La Fluvial de la ciudad de Rosario se concretaron 2.500 reuniones de negocios y 800 de networking, con la participación de más de 4.500 personas de 1.800 empresas, de las cuales el 35 por ciento fueron de la provincia de Santa Fe, según informó el Ministerio de Producción de la provincia, coordinador local del encuentro organizado por el Ministerio de Economía de la Nación.

Bajo el lema “Conectando proveedores nacionales con grandes inversores”, la jornada acercó a las empresas argentinas a los proyectos comprendidos en el RIGI, facilitando el acceso a información sobre los cronogramas de inversión y la identificación de nuevas oportunidades comerciales.

Representantes de 43 grandes proyectos estratégicos de minería, energía e infraestructura mantuvieron reuniones con PyMEs y proveedores de todo el país, de 16 rubros de la economía, con el objetivo de generar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la participación de la industria santafesina en las grandes inversiones.

Además, se desarrollaron 90 mesas, 11 conferencias y 14 paneles de capacitación, junto con 15 stands de financiamiento y asistencia técnica.