Humming Airways, la compañía aérea que incorporará a Sunchales entre sus destinos, adquirió aeronaves

La aerolínea regional Humming Airways concretó un paso decisivo para afianzar su crecimiento en el mercado aerocomercial argentino. La compañía cerró con éxito una nueva ronda de financiamiento que le permitió adquirir dos aeronaves Metro 23 y proyecta la incorporación de tres unidades adicionales para el próximo año. Según confirmó su fundador y CEO, Francisco Errecart, al sitio especializado Aviacionline, la capitalización contó con el aporte de inversores vinculados a destacadas firmas tecnológicas con presencia en el país.

El anuncio representa un impulso operativo clave para la firma, cuyo único avión activo —un Fairchild Metroliner matrícula LV-BYM— permanecía fuera de servicio desde finales de julio tras sufrir un impacto de ave en el motor durante un vuelo en Tres Arroyos. Con las nuevas unidades, que además estrenarán una renovada imagen corporativa, la empresa no solo reforzará el respaldo operativo ante eventuales contingencias, sino que se alista para expandir de forma sustancial su red de conexiones federales mientras aguarda la obtención de su propio Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA) por parte de la ANAC.

Humming Airways volará a nuevas ciudades del interior: cuáles son las 7 nuevas rutas

A través de su sitio web oficial, Humming Airways lanzó la preventa de boletos para siete nuevos destinos del interior del país conectando con el Aeroparque Jorge Newbery, con tarifas promocionales que parten desde los u$s99 por tramo. Las ciudades seleccionadas abarcan un rango poblacional de entre 40.000 y 100.000 habitantes con un marcado perfil productivo y agroindustrial que carecían de conectividad aérea regular desde hacía años:

Villa Mercedes (San Luis): u$s159

Pehuajó (Buenos Aires): u$s99

Necochea (Buenos Aires): u$s115

Sunchales (Santa Fe): u$s129

Reconquista (Santa Fe): u$s155

Mercedes (Corrientes): u$s149

Goya (Corrientes): u$s209

Exceptuando el caso de Reconquista —que contó de forma breve con operaciones de la aerolínea de bandera entre 2023 y 2024—, la totalidad de estos aeródromos llevaban extensos períodos fuera de las rutas de las grandes compañías troncales.

Humming Airways tendrá nuevos aviones y apunta a volar a siete nuevos destinos del interior

Humming Airways, un modelo de negocios basado en la demanda corporativa local

A diferencia de los esquemas tradicionales de aviación regional que dependían de subsidios estatales directos, Humming sostiene un modelo enfocado en la preventa de pasajes a cámaras empresariales e industrias locales para garantizar la rentabilidad previa de cada tramo. La apertura del vuelo se concreta únicamente tras consolidar ese cupo corporativo base, abriendo luego la comercialización al público general.

Por su parte, el respaldo de los gobiernos municipales y provinciales se canaliza a través de exenciones en tasas de aeródromos locales o el financiamiento de los servicios de bomberos y emergencias en pista. De este modo, al borde de cumplir dos años de operaciones en los que unió la Capital Federal con ciudades como Tandil, Olavarría, Venado Tuerto, Paraná, Concordia y Tres Arroyos, la compañía busca saldar la histórica demanda de conectividad en los centros productivos del interior bonaerense y del litoral.

FUENTE: aviaciononline.com y iProfesional