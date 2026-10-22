Fondos de Asistencia Laboral: Banco Santa Fe ofrece a las empresas un cashback de hasta $280.000 por empleado

La batería de beneficios también incluye el 100% de las comisiones bonificadas durante doce meses y un paquete empresa sin costo por seis meses. La adhesión es 100% digital .
EconomíaHace 9 horas Banco Santa Fe

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Banco Santa Fe lanzó una propuesta de beneficios para empresas y PyMEs que elijan a la entidad para administrar sus Fondos de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo régimen obligatorio para empleadores. El beneficio principal es un cashback para la empresa de hasta $280.000 por cada nuevo empleado que comience a cobrar su sueldo en el banco.

Propuesta integral de beneficios

• Cashback de hasta $280.000 por empleado: la empresa recibe ese importe por cada nuevo colaborador que empiece a cobrar sus haberes en Banco Santa Fe.
• Cero comisiones por un año: se bonifica el 100% de las comisiones durante 12 meses en la cuenta destinada a gestionar los FAL.
• Paquete empresa bonificado: las empresas que contraten el servicio de pago de haberes tendrán el paquete bonificado y sin costos por seis meses.

*Todos los beneficios están sujetos a las bases y condiciones de la propuesta.

“Queremos que la implementación de los FAL no solo no le genere costos a las empresas, sino que les deje un beneficio concreto. Por eso sumamos un cashback por cada empleado que se incorpora al banco, junto con un año sin comisiones en la gestión de los fondos”, señalaron desde Banco Santa Fe.

Asesoramiento en la implementación

En el marco de la nueva regulación e implementación de los nuevos FAL, el banco acompaña a las empresas para que entiendan el nuevo régimen y cómo funciona en la práctica. Semanas atrás, más de 500 clientes participaron de una charla virtual en la que especialistas de Banco Santa Fe explicaron la reglamentación y el funcionamiento de los fondos, y respondieron consultas.

Cómo adherir

Las empresas pueden abrir su cuenta FAL de forma simple y 100% digital en www.bancosantafe.com.ar/empresas/inversiones/fal-formulario, como así también consultar las bases y condiciones.

Con esta iniciativa, Banco Santa Fe refuerza su rol como socio estratégico de los sectores productivos de la región, con soluciones que simplifican la gestión de las empresas y acompañan su crecimiento.

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