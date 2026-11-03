Recordatorio Roberto Omar Bernardi
Hace más de 3 que te fuiste y no pudimos despedimos, pero yo sé que me acompañás en cada momento".
"Son más 3 años que, a veces, se sienten como una eternidad y otras, como un abrir y cerrar de ojos, pero quiero que sepas que sigo adelante porque así lo querrías vos; como siempre me recuerda Nico.
Fuiste mi faro en la vida, y desde que te fuiste, a veces, mis días se apagan completamente. Te admiré, te adoro, y te tengo en mi 🩷 siempre, de todas maneras, nada es, ni será lo mismo sin vos.
A cada rato siento que tengo que contarte algo, ante cada cosa que pasa o pienso, me envuelve una veloz ráfaga con la necesidad de hablarte y contarte, o escribirte un wsp, como siempre lo hacíamos.
Fuiste el hermano más extraordinario del mundo, mi refugio blindado, cariñoso, de abrazos prolongados y sentidos, amoroso, empático, receptivo, protector, gran motivador y.......mucho más.
Y como ser humano, el MEJORRR📣📣📣 , siempre que encuentro a alguien que te conocía, me habla muy bien de vos, te recuerda como lo que fuiste, un ser especial ¡te amo con toda el alma!
Muy prontito voy a fundar tu legado".
TE AMO 🩷 ESTELA