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Recordatorio Roberto Omar Bernardi

"Amado hermano, hoy cumplirías 70 años, que gran festejo hubiéramos hecho 🎊, te encantaba festejar!
Hace más de 3 que te fuiste y no pudimos despedimos, pero yo sé que me acompañás en cada momento".
Necrológicas Sunchales03/11/2026 00:01 Familia Bernardi
Roberto Omar Bernardi 2
Roberto Omar Bernardi
Falleció el jueves 10 de agosto de 2023 a la edad de 66 años. Q.E.P.D. 

"Son más 3 años que, a veces,  se sienten como una eternidad y otras, como un abrir y cerrar de ojos, pero quiero que sepas que sigo adelante porque así lo querrías vos; como siempre me recuerda Nico.

Fuiste mi faro en la vida, y desde que te fuiste, a veces, mis días se apagan completamente. Te admiré, te adoro, y te tengo en mi 🩷 siempre, de todas maneras, nada es, ni será lo mismo sin vos.

A cada rato siento que tengo que contarte algo, ante cada cosa que pasa o pienso, me envuelve una veloz ráfaga con la necesidad de hablarte y contarte, o escribirte un wsp, como siempre lo hacíamos.

Fuiste el hermano más extraordinario del mundo, mi refugio blindado, cariñoso, de abrazos prolongados y sentidos, amoroso, empático, receptivo, protector,  gran motivador y.......mucho más.

Y como ser humano, el MEJORRR📣📣📣 , siempre que encuentro a alguien que te conocía, me habla muy bien de vos, te recuerda como lo que fuiste, un ser especial ¡te amo con toda el alma!
Muy prontito voy a fundar tu legado". 

TE AMO 🩷 ESTELA

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