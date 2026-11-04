Lácteos Verónica: Presentan ante la Justicia una propuesta para recuperar dos plantas de la histórica industria santafesina

En el marco del concurso preventivo de acreedores que atraviesa la empresa Verónica S.A., se dio a conocer un comunicado oficial emitido por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) —firmado por su secretario general, Héctor Luis Ponce— donde se detalla una nueva alternativa para la reactivación productiva de la láctea.

​Según el documento, la conducción del gremio junto con representantes de la firma mantuvo reuniones con directivos de Molfino Hnos. S.A. (perteneciente al Grupo Gloria). El objetivo del acuerdo es poner en marcha nuevamente de forma parcial la planta industrial ubicada en Lehmann y, posteriormente, la unidad operativa de Clason bajo la modalidad de contratos de fasón.

​La propuesta formal del Grupo Gloria fue elevada al expediente concursal. Desde el gremio remarcaron que solicitarán al juez de la causa la pronta aprobación del esquema por considerarlo viable y favorable para la preservación de los puestos de trabajo, aclarando que la postura no invalida la eventual evaluación de otra propuesta superadora.

​La propuesta para operativizar las plantas de Lehmann y Clason se da en un escenario de profunda parálisis e incertidumbre laboral para los más de 700 trabajadores que integran la plantilla de Verónica S.A., tras meses de inactividad, sueldos adeudados y reestructuraciones judiciales:

​Durante el concurso preventivo, la empresa ya había concretado esquemas similares de fasón para la planta de Suardi. Asimismo, se habían elevado propuestas de venta por los activos industriales de Suardi y Clason por un valor estimado de US$ 15,5 millones a las firmas Copalac y Lacterra, operaciones sujetas a la homologación del concurso judicial.

​La planta de Lehmann había quedado al margen de los acuerdos iniciales de transferencia patrimonial, mientras se evaluaban distintas alternativas de alquiler o servicio a terceros (fasón) para retomar el procesamiento de leche fluida, elaboración de quesos y secado de leche en polvo.

​En el marco del expediente del concurso de acreedores —cuyo pasivo registrado supera los $118.000 millones—, la Justicia dispuso la prórroga de los plazos procesales para la formulación y renegociación de propuestas de acuerdo con los acreedores comerciales, financieros y deudas con tambos remitentes.

El avance del entendimiento con Molfino Hnos (Grupo Gloria) queda ahora supeditado a la autorización del juzgado interviniente en el concurso para fijar las condiciones operativas y el volumen de remisión de materia prima.

FUENTE: Bichos de Campo