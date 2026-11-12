Imputaron al sujeto que habría generado el incendio en la vivienda de Barrio 9 de Julio

Este miércoles 11 de noviembre se realizó en los Tribunales de Rafaela la audiencia imputativa contra Elvio Daniel A., de 39 años, detenido tras el incendio de la vivienda familiar en Sunchales, donde se encontraban su madre y otros integrantes de la familia , entre ellos dos menores de edad.

En la audiencia, la Fiscalía le atribuyó los delitos de incendio doloso y homicidio doloso en grado de tentativa . La acusación contempla que, además de provocar intencionalmente el fuego, habría intentado atentar contra la vida de integrantes de su propia familia que estaban dentro de la casa.

La audiencia se desarrolló desde las 12 en la Sala N.º 2 de los Tribunales de Rafaela. Intervinieron el juez Javier Bottero, la fiscal Paola Sofía Pradolini y la defensora Victoria Romano.

La instancia también contemplaba el tratamiento de las medidas cautelares, pero la defensa solicitó una prórroga de unos días, que fue concedida. De esta manera, se postergó la audiencia en la que se debatirá la situación procesal del imputado y las medidas que podrían imponerse.

En esa próxima instancia, que se realizará este jueves, la fiscal Paola Sofía Pradolini podría solicitar la prisión preventiva, mientras que la defensa tendrá oportunidad de plantear su posición.

Incendio intencional

El grave episodio se registró durante la madrugada del domingo 8 de noviembre en una vivienda ubicada en calle Crespo al 673, en barrio 9 de Julio de Sunchales, donde un incendio provocó importantes daños materiales y dejó a una familia sin posibilidades de continuar habitando el inmueble. La principal hipótesis investigada es que el fuego habría sido provocado intencionalmente.

Alrededor de las 2:30, personal de la dependencia local fue comisionado para intervenir en el domicilio, donde se había declarado un incendio y había menores de edad. Al arribar, los efectivos se entrevistaron con la propietaria, quien relató que momentos antes había observado a su hijo, Elvio Daniel A. de 39 años, en el interior de la vivienda, en un estado preocupante que atribuyó al consumo de sustancias.

Según su testimonio, luego de pedirle que se fuera a dormir, regresó a su habitación. Sin embargo, minutos después escuchó ruidos provenientes del comedor y, al levantarse, advirtió que el fuego se estaba propagando por distintos sectores de la casa. Inmediatamente alertó al resto de los integrantes de la familia, quienes lograron salir al exterior.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y personal de la Policía de Investigaciones (PDI), a través de su área Científica, para realizar las actuaciones correspondientes y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

Según consignó la Policía, a las 4:10 se recibió la disposición del fiscal Martín Castellano, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó la detención comunicada del hombre de 39 años. El procedimiento se concretó posteriormente con su traslado a la Alcaidía de Rafaela, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.