Homicidio en Ataliva: Condenaron a Axel Churquina pero lo absolvieron por el crimen de Mario Ricarte

El Tribunal de Primera Instancia de la Quinta Circunscripción Judicial, con sede en Rafaela, condenó a Axel Micael Churquina a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por dos hechos de robo calificado por escalamiento, cometidos durante mayo de 2024 en las localidades de Moisés Ville y Ataliva. Sin embargo, el mismo fallo dispuso su absolución por el homicidio de Mario César Ricarte, ocurrido en esta última localidad.

La sentencia fue dictada el 26 de octubre de 2026 por la jueza Laura Angelina Lencina, luego de un juicio oral que se desarrolló durante varias jornadas y en el que se analizaron testimonios, registros fílmicos, pericias y distintos elementos incorporados a la investigación.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Martín Castellano, mientras que la defensa técnica del imputado fue ejercida por la Dra. Victoria Romano.

Dos robos acreditados

De acuerdo con los fundamentos del fallo, el primero de los hechos por los que Churquina fue condenado ocurrió el 22 de mayo de 2024, en una vivienda de la localidad de Moisés Ville, propiedad de Jorge Darío Torres.

En esa oportunidad, el autor ingresó al inmueble tras superar un tapial perimetral de aproximadamente 1,70 metros de altura y sustrajo distintos elementos, entre ellos prendas de vestir, calzado, mochilas y un cuchillo, para luego retirarse del lugar.

El segundo episodio tuvo lugar en el autoservicio «La Casa del Vino», ubicado en la intersección de Rivadavia y 9 de Julio, en Ataliva. El ingreso al comercio se produjo durante la madrugada del 12 de mayo de 2024, luego de violentar una ventana trasera.

Del establecimiento fueron sustraídos distintos productos y dinero en efectivo, entre ellos bebidas alcohólicas, cigarrillos y mercadería.

Al evaluar las pruebas, la magistrada consideró acreditada la participación de Churquina en ambos episodios y entendió que se encontraban reunidos los elementos necesarios para atribuirle responsabilidad penal por los delitos de robo calificado por escalamiento, en concurso real.

La absolución por el homicidio de Mario Ricarte

El punto de mayor trascendencia del proceso estuvo relacionado con el homicidio de Mario César Ricarte, de 45 años, quien fue encontrado sin vida en su vivienda de Ataliva el 29 de mayo de 2024.

La Fiscalía había sostenido que Churquina era responsable del crimen, ocurrido entre la tarde del 27 y la madrugada del 28 de mayo, y le atribuyó haber provocado la muerte mediante una herida cortante en el cuello.

Sin embargo, luego de analizar las distintas pruebas, el Tribunal concluyó que no se había alcanzado el grado de certeza necesario para dictar una condena por este hecho.

Entre los aspectos considerados se encontraron las limitaciones de los registros de las cámaras de seguridad, que no permitían reconstruir de manera concluyente todos los movimientos en el lugar; la ausencia de evidencia biológica que vinculara al acusado con el homicidio y la falta de elementos suficientes para establecer con certeza cómo se produjo el ingreso a la vivienda y las circunstancias de la muerte.

La sentencia también señaló que no se pudo determinar de manera concluyente el momento exacto del fallecimiento de Ricarte ni reconstruir íntegramente lo sucedido durante el período en el que pudo haberse cometido el crimen.

En ese contexto, la jueza entendió que la hipótesis acusatoria no había logrado superar el estado de duda razonable. Por aplicación del principio jurídico in dubio pro reo, que establece que las dudas deben resolverse a favor del imputado, dispuso su absolución respecto del delito de homicidio doloso simple.

El alcance de la sentencia

En la parte resolutiva, el Tribunal rechazó el planteo de nulidad del procedimiento de requisa formulado por la defensa respecto del primero de los hechos, condenó a Axel Micael Churquina a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por los dos robos calificados por escalamiento y dispuso su absolución por el homicidio de Mario César Ricarte.

De esta manera, la resolución judicial estableció responsabilidades penales por los dos delitos contra la propiedad, pero descartó que las pruebas producidas durante el juicio permitieran condenar al acusado por el crimen de Ataliva.

La sentencia representa, así, un desenlace judicial diferenciado para los tres hechos que integraron la acusación: condena por los dos robos y absolución por el homicidio que había motivado la investigación de mayor gravedad.