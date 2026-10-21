Ataque a la escuela de San Cristóbal: El MPA apeló para evitar que la causa pase a Tribunales de Familia

El Ministerio Público de la Acusación apeló la decisión del juez José Alberto Boaglio de derivar a la Justicia de Familia la causa por el ataque a la escuela de San Cristóbal, con el objetivo de mantener el control del menor bajo la órbita penal.
JudicialesHace 9 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
fiscalia regional 5 bis

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) presentó un recurso de apelación contra la resolución del juez José Alberto Boaglio, quien dispuso remitir a los Tribunales de Familia el expediente del adolescente involucrado en el ataque armado registrado el 30 de marzo en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal.

El planteo judicial de la Fiscalía no busca revertir el sobreseimiento del joven, sino determinar qué fuero debe mantener la supervisión de las medidas adoptadas y de las actuaciones que aún se encuentran pendientes.

El pasado 5 de octubre, el magistrado dictó el sobreseimiento al considerar acreditada la existencia del hecho y la intervención del menor, teniendo en cuenta su inimputabilidad por contar con menos de 16 años al momento del suceso. Desde el organismo acusador sostienen que el Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe fija un procedimiento propio para los no punibles que debía aplicarse antes del pase al fuero familiar.

El recurso quedó radicado el 8 de octubre en la Oficina de Gestión Judicial de Segunda Instancia de Rafaela. La Oficina deberá establecer la fecha y hora para la audiencia donde se evaluarán los argumentos vertidos por el MPA y se resolverá qué tribunal continuará con la tramitación del caso.

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