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Calor intenso y posibles lluvias: Cómo estará el tiempo en Sunchales y la región durante los próximos días

Las temperaturas continuarán en ascenso durante las próximas 48 horas, con máximas que podrían superar los 35°C. Para la noche del viernes y el sábado se anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas, con aumento de la nubosidad y probabilidad de precipitaciones.
General12/11/2026 09:10Jorge TribouleyJorge Tribouley
Calor intenso 2

El calor seguirá siendo protagonista en Sunchales y la región durante las próximas jornadas. De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, este jueves y viernes se presentarán con temperaturas elevadas, mientras que hacia el cierre de la semana comenzará a producirse un cambio en las condiciones del tiempo, con mayor inestabilidad y posibilidades de lluvias.

Para este jueves 12 de noviembre se espera una jornada cálida, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que rondará los 33°C, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 20°C. Las condiciones se mantendrán relativamente estables, sin probabilidades significativas de precipitaciones.

El viernes 13 continuará el ascenso térmico. En Sunchales se prevé una jornada calurosa, con temperaturas máximas que podrían ubicarse entre los 32°C y 35°C, dependiendo de la evolución de las condiciones atmosféricas. Durante la primera parte del día predominará el cielo mayormente despejado, aunque se espera un incremento de la nubosidad e inestabilidad hacia la tarde y noche.

Un cambio en las condiciones hacia el sábado

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El escenario meteorológico comenzaría a modificarse durante la noche del viernes y las primeras horas del sábado, cuando aumentará la inestabilidad y crecerán las posibilidades de precipitaciones.

Para Sunchales y la región, el sábado 14 se anticipa con cielo mayormente nublado, temperaturas máximas cercanas a los 30°C y probabilidades de lluvias y tormentas. La inestabilidad podría extenderse durante buena parte de la jornada.

Cómo seguirá el tiempo durante el domingo

El domingo 15 continuará con condiciones algo inestables. Se prevé cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporarios y posibilidad de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrían elevadas, con mínimas cercanas a los 20°C y máximas que podrían alcanzar los 29°C.

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