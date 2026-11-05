El pronóstico anticipa un cambio de tiempo en Sunchales para el fin de semana

Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables a relativamente estables. Este jueves, la jornada comienza con predominio de aire frío el cual continúa estabilizando de forma gradual la región. No obstante ello y producto de su posterior debilitamiento con el correr de las horas, se debería observar el ingreso gradual de aire cálido provenientes del norte y el noreste del continente. Estas corrientes, deberían nuevamente elevar las temperaturas y volver a inestabilizar la región, permitiendo algunas lluvias durante la madrugada del día sábado, asociadas al nuevo ingreso de aire frío, el cual nuevamente debería permitir el descenso gradual de las temperaturas durante el fin de semana y comienzos de la semana próxima.

Viernes con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad en aumento, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche y la noche con condiciones algo inestables a inestables y una baja posibilidad de lluvias débiles hacia últimas horas del día. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 15º y máxima 29º. Vientos moderados del sector nor/noreste, rotando este/noreste y luego al sur/sureste.