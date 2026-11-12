Taller gratuito “Huerta de Verano”

La Municipalidad de Sunchales, a través de la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria, invita a la comunidad a participar del taller “Huerta de Verano”, una propuesta gratuita de formación destinada al público en general.

El encuentro tiene como objetivo brindar conocimientos y herramientas prácticas para iniciar, desarrollar y cuidar una huerta durante la temporada estival, promoviendo la producción de alimentos y el aprovechamiento de los espacios disponibles.

Durante la capacitación se abordarán diferentes contenidos vinculados con la siembra de especies de verano, el riego y los cuidados generales, el manejo del ambiente y la prevención y reconocimiento de enfermedades y plagas.

La actividad estará a cargo del ingeniero Santiago Marchini y se desarrollará el miércoles 18 de noviembre, a las 17:30, en el Parque de los Encuentros.

Inscripción y cupos

La participación es gratuita, con cupos limitados. Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/roJNcGF4D1S8dTiA6.

A través de estas propuestas, el Municipio continúa generando espacios de capacitación y aprendizaje, acercando herramientas que promueven la producción sustentable, el autoconsumo y el desarrollo de prácticas vinculadas con el cuidado del ambiente.