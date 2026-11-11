Sancor Seguros lanza su Asistencia al Viajero y lleva su respuesta a todo el mundo

En un contexto signado por el fuerte crecimiento del turismo internacional y la demanda constante de coberturas para resguardarse en estos contextos, SANCOR SEGUROS anunció el lanzamiento oficial de su Asistencia al Viajero.

El producto ofrece una propuesta adaptable y variada que contempla seis planes de cobertura médica global, combinando tanto la cobertura prestacional característica de los seguros para viajeros con otras indemnizatorias. La oferta integra una destacada impronta tecnológica al sumar atención médica virtual las 24 horas. Además, la protección cubre desde el plan base aspectos clave como preexistencias médicas, emergencias por embarazo, práctica de deportes amateur, repatriaciones, demoras y cancelaciones de vuelos y compensación por pérdida o rotura de equipaje.

Como diferencial exclusivo en el mercado, incluye cobertura para el Hogar y Accidentes Personales, junto con un servicio de guardería de mascotas en el hogar del titular mientras se encuentra en el exterior y acceso a salas VIP ante demoras o cancelaciones en los vuelos.

La propuesta comercial contempla contrataciones por un único viaje y opciones Multiviajes (con modalidades de 30, 60 o 90 días) pensadas para viajeros frecuentes. Asimismo, cuenta con esquemas tarifarios bonificados para Parejas y Grupos Familiares de hasta cinco integrantes, sumando beneficios de lanzamiento como esquemas de descuentos y financiación. En caso de necesitar el servicio, el cliente puede solicitar asistencia inmediata vía llamada telefónica o por WhatsApp.

La nueva Asistencia al Viajero ya se encuentra disponible para su contratación en todo el país a través de la red de Productores Asesores de SANCOR SEGUROS y en los canales digitales directos de la compañía.

“La tranquilidad de nuestros asegurados no empieza al llegar a destino, sino en el momento en que planifican su viaje. Con este lanzamiento combinamos tecnología con la cercanía de siempre”, señaló Julián Alí, Gerente de Seguros Patrimoniales.

De esta forma, SANCOR SEGUROS continúa a la vanguardia en materia de productos y servicios del mercado asegurador, brindando soluciones efectivas y adaptadas a cada necesidad.