Diputados impulsan adecuaciones sanitarias y comerciales para potenciar las exportaciones santafesinas a la Unión Europea

La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe aprobó en la última sesión dos comunicaciones impulsadas por el diputado Mariano Cuvertino (PS – Unidos) que buscan promover adecuaciones en las regulaciones sanitarias y los sistemas de certificación de productos agropecuarios destinados al mercado europeo.
Las iniciativas proponen gestionar ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dos medidas concretas: establecer criterios específicos para analizar residuos de fitosanitarios en harina y pellets de soja, y extender la certificación sanitaria electrónica integrada a otras cadenas de origen animal, como la carne bovina, los lácteos y los productos apícolas.