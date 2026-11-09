Un incendio produjo graves daños en una vivienda de barrio 9 de Julio

De acuerdo con la información preliminar, las pérdidas alcanzarían aproximadamente al 80% de los sectores afectados por el fuego.

Tres dotaciones trabajaron en el lugar

Para controlar el incendio intervinieron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Sunchales, con más de diez efectivos, que realizaron las tareas de extinción durante aproximadamente dos horas.

En el operativo también colaboraron efectivos policiales y personal de la Guardia Urbana Sunchalense.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas lesionadas.

Los bomberos debieron regresar durante la mañana

El trabajo continuó durante las primeras horas del domingo. Una nueva dotación de Bomberos Voluntarios debió regresar al domicilio para controlar y extinguir algunos focos que permanecían activos entre los restos de materiales y maderas quemadas.

Las causas que originaron el incendio todavía son materia de investigación.

FUENTE: Móvil Quique