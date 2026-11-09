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Un incendio produjo graves daños en una vivienda de barrio 9 de Julio

Alrededor de las 2 de la madrugada de este domingo se desató el fuego en un inmueble ubicado en Gobernador Crespo al 700. Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron durante aproximadamente dos horas. No hubo personas lesionadas, pero las pérdidas materiales fueron importantes.
Policiales09/11/2026 09:50Jorge TribouleyJorge Tribouley
Incendio vivienda Crespo al 700
Las llamas afectaron principalmente la cocina, una galería y varias dependencias utilizadas como depósitos, donde había distintos elementos y mobiliario. También resultaron alcanzados otros espacios ubicados dentro del mismo terreno.

De acuerdo con la información preliminar, las pérdidas alcanzarían aproximadamente al 80% de los sectores afectados por el fuego.

Tres dotaciones trabajaron en el lugar

Para controlar el incendio intervinieron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Sunchales, con más de diez efectivos, que realizaron las tareas de extinción durante aproximadamente dos horas.

En el operativo también colaboraron efectivos policiales y personal de la Guardia Urbana Sunchalense.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas lesionadas.

Los bomberos debieron regresar durante la mañana

El trabajo continuó durante las primeras horas del domingo. Una nueva dotación de Bomberos Voluntarios debió regresar al domicilio para controlar y extinguir algunos focos que permanecían activos entre los restos de materiales y maderas quemadas.

Las causas que originaron el incendio todavía son materia de investigación.

FUENTE: Móvil Quique

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