El calor y la inestabilidad marcarán el clima de los próximos días en Sunchales y la región

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Sunchales anticipa una semana con condiciones meteorológicas cambiantes, en la que predominarán las jornadas soleadas y cálidas, aunque con algunos períodos de inestabilidad y probabilidad de precipitaciones.

De acuerdo con el informe, las temperaturas máximas irán en aumento durante los próximos días, pasando de los 27 grados previstos para este lunes a valores que podrían alcanzar los 35 grados hacia el viernes y el sábado.

Tormentas para el martes

Luego de una jornada de lunes con cielo despejado y buenas condiciones meteorológicas, el martes se presentará con mayor nubosidad y probabilidad de precipitaciones.

El SMN estima una probabilidad de lluvias y tormentas de entre el 40 y el 70% durante la tarde y la noche. La temperatura máxima rondará los 27 grados, mientras que la mínima será de 16 grados. Además, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Para el miércoles se espera una mejora en las condiciones, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones, entre el 0 y el 10%. La temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Jueves y viernes con temperaturas elevadas

El jueves se presentará con buenas condiciones meteorológicas y cielo mayormente despejado. La máxima prevista será de 32 grados y la mínima de 19.

En tanto, el viernes continuará el ambiente caluroso, con una temperatura máxima que podría alcanzar los 35 grados y una mínima de 20. Se espera nubosidad variable y una baja probabilidad de precipitaciones durante la noche.

Posibles lluvias durante el sábado

Para el sábado, el organismo nacional contempla nuevas posibilidades de precipitaciones, con probabilidades de entre el 10 y el 40% durante las primeras franjas de la jornada. Posteriormente, las condiciones tenderían a mejorar.

Las temperaturas se mantendrán elevadas, con una máxima estimada en 35 grados y una mínima de 20.

Finalmente, el domingo se presentaría con nubosidad variable, sin precipitaciones significativas previstas durante gran parte del día. La máxima alcanzaría los 33 grados y la mínima se ubicaría en torno a los 18.

De esta manera, Sunchales y la región tendrán por delante una semana marcada por el calor, con dos períodos de mayor atención por posibles precipitaciones: el martes por la tarde y noche y el sábado durante las primeras horas.

Como siempre, las condiciones pueden modificarse con las próximas actualizaciones del pronóstico meteorológico.