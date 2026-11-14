Cerró MODO Potencia y HACER Potencia continúa fortaleciendo la comunidad emprendedora

HACER – Espacio para Emprender finalizó el recorrido de MODO Potencia, una propuesta de acompañamiento desarrollada durante ocho encuentros, que reunió a emprendimientos locales en un proceso de formación, mentorías, intercambio y trabajo sobre sus propios proyectos.

El programa fue posible gracias a la articulación y colaboración de profesionales que sumaron su experiencia y mirada, sponsors e instituciones que acompañaron el proceso, y medios y actores de la comunidad que ayudaron a amplificar la propuesta. Una red que demuestra que, cuando los distintos actores del ecosistema ponen en común sus capacidades, es posible generar nuevas oportunidades y ampliar el alcance de las iniciativas locales.

A lo largo del recorrido, los participantes trabajaron sobre distintos aspectos de sus emprendimientos: comprender las necesidades de sus clientes, revisar y construir su propuesta de valor, identificar las actividades y recursos necesarios para hacerla posible y avanzar en la comprensión de sus costos, precios, punto de equilibrio y rentabilidad.

La propuesta buscó acercar herramientas concretas y, al mismo tiempo, generar espacios para preguntar, revisar, conectar y tomar decisiones sobre los propios proyectos. No se trató de ofrecer recetas, sino de acompañar a cada emprendimiento a mirar su realidad, hacerse mejores preguntas y encontrar herramientas para avanzar.

El cierre permitió recuperar las experiencias de quienes participaron y conocer qué dejó el recorrido en cada uno: nuevas miradas, herramientas, preguntas, decisiones, vínculos, confianza y aprendizajes compartidos.

Para HACER, este resultado confirma el valor de apostar al acompañamiento y al trabajo colaborativo como herramientas para fortalecer el ecosistema emprendedor local.

El camino sigue

El cierre de MODO Potencia no significa el cierre de HACER Potencia. Por el contrario, el recorrido continúa con nuevos workshops abiertos a toda la comunidad, para que más emprendedores, profesionales y personas interesadas puedan acceder a herramientas concretas.

ê Jueves 19 de noviembre · 19:00

Cómo contarle al mundo sobre vos y tu emprendimiento

Facilita: Micaela Rambaudo · Innovation Coach

Un espacio para compartir herramientas que permitan conectar la historia de cada proyecto con la audiencia y comunicar lo que hacemos de manera efectiva.

ê Martes 24 de noviembre · 13:30

Administración financiera del emprendimiento

A cargo de Pablo E. Barreto · Banco de la Nación Argentina

Se abordarán productos financieros digitales, créditos, inversiones, microseguros y seguros inclusivos y recomendaciones de seguridad.

ê Jueves 26 de noviembre · 13:30

Kit legal para emprender

A cargo de Andrés Chiappero · Abogado

Una mirada práctica sobre marca, asociaciones y alianzas, sociedades, derechos del consumidor, prácticas comerciales, defensa de la competencia y competencia desleal.

Las tres propuestas son abiertas a toda la comunidad. Las personas interesadas pueden consultar las propuestas e inscribirse a través de las redes sociales de HACER: @hacer_emprender.

Y esto no termina acá. Tenemos más propuestas y nuevos encuentros para seguir compartiendo, aprendiendo y fortaleciendo la comunidad emprendedora. Los invitamos a seguir las redes de HACER – Espacio para Emprender en @hacer_emprender para conocer las próximas actividades y sumarse.

HACER agradece especialmente a todos los profesionales, sponsors, instituciones, emprendedores, medios y personas que, desde distintos lugares, hicieron posible este recorrido y continúan acompañando el fortalecimiento del ecosistema emprendedor local.