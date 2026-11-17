Un procedimiento policial realizado durante la tarde del lunes 16 de noviembre en Sunchales terminó con dos personas detenidas, sospechadas de haber cometido hechos de robo y de amenazar con un arma blanca a efectivos policiales.

El episodio se inició alrededor de las 14:00, cuando un hombre ingresó a un local comercial ubicado en calle Colón al 1200, en barrio Colón, y amenazó a la comerciante. Luego se retiró del lugar junto a una mujer, llevándose dos sándwiches de milanesa.

Minutos más tarde, se recibió otra denuncia del mismo tenor, en este caso presentada por un hombre, quien manifestó que dos personas habrían intentado sustraer alimentos en circunstancias similares. El denunciante aportó datos sobre la vestimenta de los sospechosos.

Amenazaron a los policías con un cuchillo

Alrededor de las 14:45, personal policial del Cuerpo de Respuesta Especial (CRES) intervino cuando los sospechosos circulaban en una motocicleta. Al solicitarles que detuvieran la marcha, ambos descendieron del vehículo y el hombre exhibió un cuchillo, con el que amenazó al personal policial.

Ante esta situación, los efectivos lograron reducir a los involucrados y trasladarlos a sede policial. Durante el procedimiento se secuestraron una motocicleta y un cuchillo de pequeñas dimensiones, tipo carnicero.

Posteriormente, a partir de tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de vigilancia, entrevistas a testigos y comparaciones de imágenes, se logró identificar a los presuntos autores de los hechos.

Los involucrados fueron identificados como Luciano Nicolás F., de 23 años, y Selene Abigail A., de 20.

Intervención de la Fiscalía

Tras las actuaciones correspondientes, se dio intervención al servicio de emergencias 0800 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que puso en conocimiento de lo sucedido al fiscal. El funcionario judicial dispuso la detención de ambos sospechosos, medida que se concretó a las 18:30 de este lunes.

La causa fue caratulada como «Robo, desobediencia y atentado a la autoridad», mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer los hechos denunciados.