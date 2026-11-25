Prevención Salud promueve la donación voluntaria de sangre.

Los encuentros realizados los días 17 y 24 de noviembre en el edificio corporativo registraron cerca de 90 inscriptos, de los cuales 70 pudieron concretar el proceso de donación. Además, 17 personas se inscribieron en el registro de potenciales donantes de médula ósea, ampliando las posibilidades de encontrar donantes compatibles para pacientes que necesitan un trasplante.

La participación de la comunidad de Sunchales refleja la importancia del compromiso colectivo en el cuidado de la salud y se suma a las distintas acciones que Prevención Salud impulsa en el país para acercar oportunidades de donación y fomentar este hábito solidario.

Donar sangre: un compromiso que fortalece el sistema de salud

El CUDAIO acompañó la campaña de donación de sangre en Sunchales.

La sangre es un recurso esencial para el funcionamiento del sistema sanitario. Su disponibilidad permite realizar intervenciones quirúrgicas, trasplantes, tratamientos oncológicos y atender emergencias, entre otras situaciones que requieren transfusiones. Sin embargo, al no poder fabricarse artificialmente, su obtención depende de las personas que deciden donar.

Cada donación de sangre puede ayudar a salvar hasta tres vidas, ya que de una misma unidad pueden obtenerse distintos componentes, como glóbulos rojos, plaquetas y plasma, destinados a pacientes con diferentes necesidades clínicas.

Promover la donación voluntaria y habitual resulta fundamental para mantener reservas suficientes en los bancos de sangre. Contar con un flujo constante de donantes permite que hospitales y centros de salud puedan responder de manera oportuna tanto a las urgencias como a los tratamientos programados, sin depender exclusivamente de las donaciones por reposición ante una necesidad puntual.

Donar sangre es un acto sencillo, seguro y solidario. Si bien el proceso completo lleva aproximadamente entre 45 minutos y una hora, la extracción solo dura unos 10 minutos. Una pequeña inversión de tiempo puede representar una oportunidad de vida para quienes necesitan una transfusión.

A través de su programa preventivo “Sumá chances de vida”, Prevención Salud busca inspirar a más personas a incorporar la donación voluntaria de sangre como un hábito solidario. Cada nuevo donante representa una oportunidad para fortalecer el sistema de salud y brindar esperanza a quienes más lo necesitan.

Encontrá el resumen de la jornada en el Instagram de Prevención Salud.