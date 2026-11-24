Lácteos La Ramada, empresa de la familia Gonella con sede en Franck, adquirió la histórica planta quesera que la multinacional francesa Savencia poseía en la localidad santafesina de El Trébol, en una operación acordada en menos de un mes de negociaciones tras haberse conocido la intención vendedora a principios de octubre.

El acuerdo incluye la planta de producción de quesos, sus bienes, equipos e instalaciones, con una capacidad de procesamiento de 130.000 litros diarios y foco en variedades como tybo y gouda.

El traspaso formal entre la vendedora y la adquirente está previsto para este martes 24 de noviembre, tras la firma de la carta de intención el 19 del mismo mes, y la gestión de La Ramada se hará efectiva a partir del 1 de diciembre de 2026, según informó La Nación.

La transacción garantiza la continuidad laboral del personal, un punto central del entendimiento alcanzado tras instancias de diálogo entre Atilra, Savencia, el Gobierno de Santa Fe y directivos de La Ramada. Según lo informado por el gremio mediante un comunicado, los trabajadores serán incorporados manteniendo su categoría, antigüedad y sueldo.

De los 54 empleados que tenía la planta, seis optaron de manera ágil por retiros voluntarios, por lo que la dotación actual queda conformada por 48 trabajadores, sin que se materializaran escenarios de riesgo laboral especulados durante las versiones previas a la resolución.

Para Lácteos La Ramada, la compra de este establecimiento en el departamento San Martín representa una nueva expansión en el negocio lácteo nacional, donde ya cuenta con base operativa principal en Franck y presencia en distintas localidades de Santa Fe y Córdoba. Esta incorporación se suma a la adquisición concretada en agosto de 2026 del 100% de la marca La Lácteo y su planta de Villa del Rosario, en Córdoba, movimientos con los que la firma busca consolidar su crecimiento y su capacidad operativa, que superaría los 800.000 litros diarios, de acuerdo con datos publicados por el portal Bichos de campo.

La cercanía industrial entre la familia Gonella y Savencia facilitó que las tratativas avanzaran de forma ágil y sin necesidad de mediadores ni promotores de ofertas, con el acompañamiento de las autoridades de El Trébol y del departamento San Martín.

Del lado de Savencia, la decisión de desprenderse de la planta —que originalmente la firma había previsto cerrar el 31 de marzo de 2027— respondió a estrategias de optimización de inversiones y recursos dentro de su negocio en Argentina, donde desempeña actividades tanto en el mercado interno como en la exportación y ocupa el tercer lugar en el ranking lácteo nacional detrás de Saputo y la ex Mastellone. Entre los factores señalados para la venta figuran la obsolescencia de líneas de producción frente a las necesidades de la compañía, un menor volumen de litros, cierta distancia respecto de los tambos remitentes y la necesidad de afrontar inversiones para actualizar las lagunas de efluentes.

La planta de El Trébol cuenta con una trayectoria que se remonta a 1913, surgida a partir de una iniciativa de la familia De Lorenzi. A fines de la década de 1970, el establecimiento fue traspasado junto con la receta del queso “trebolgiano” a la familia Williner, y posteriormente, en 2023, quedó integrado en la operación por la cual el grupo de la familia Bongrain adquirió la totalidad de Ilolay, sumándose a las incorporaciones de firmas y marcas como Santa Rosa y Milkaut que conformaron el despliegue industrial de Savencia en el país.