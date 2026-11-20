En el transcurso de una semana, Litoralgas inauguró obras de expansión de su infraestructura en tres localidades de la provincia de Santa Fe: Santa Teresa el lunes y Albarellos y Uranga, hoy viernes. Los trabajos, que demandaron una inversión superior a los 6 millones de dólares, permitirán que más de 1500 hogares accedan al gas natural y generarán mejores condiciones para el desarrollo de la actividad comercial e industrial.

Las inauguraciones, que se celebraron con actos en las localidades de Santa Teresa y Albarellos, reunieron a autoridades provinciales y locales, representantes de la compañía y vecinos. En cada encuentro, el encendido simbólico de la llama marcó la puesta en valor de una infraestructura que abre nuevas posibilidades para las comunidades.

Los datos

Las obras fueron ejecutadas íntegramente por la compañía y forman parte de las inversiones obligatorias contempladas en la última Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT). En conjunto, comprendieron la construcción de más de 26 kilómetros de gasoductos, 8 kilómetros de redes de media presión y 2 nuevas estaciones reguladoras de presión.

En Santa Teresa, departamento Constitución, se construyeron más de 13 kilómetros de gasoducto, una estación reguladora de presión y 6 kilómetros de redes. La infraestructura tiene potencial para brindar acceso al servicio a 1061 viviendas y abastecer una demanda de 1.350 m³/h de industrias, comercios e instituciones.

Por su parte, las obras en Albarellos y Uranga, en el departamento Rosario, incluyeron 13 kilómetros de gasoductos, 2 kilómetros de redes de media presión, una nueva estación reguladora de presión en Albarellos y la adaptación de la instalación existente en Uranga para su funcionamiento con gas natural. Esta infraestructura tiene potencial para abastecer a 500 viviendas y una demanda de 900 m³/h de industrias, comercios e instituciones.

La incorporación de estas localidades a la red representa una mejora en la calidad de vida de sus habitantes y amplía las posibilidades para el desarrollo económico local. Contar con gas natural permite mejorar las condiciones de funcionamiento de comercios e industrias, fortalecer su competitividad y acompañar futuros proyectos de inversión.

“En Litoralgas tenemos una convicción que guía nuestro trabajo: la obra que empezamos, la terminamos. Esta infraestructura es el resultado de una planificación que hoy se concreta y que abre nuevas oportunidades para las comunidades”, expresó Dante Dell’Elce, CEO de Litoralgas.

Conexión

Los vecinos ya pueden iniciar el trámite de solicitud de factibilidad para conectarse al servicio, a través de la página web de Litoralgas. Para avanzar con la instalación, deben contar con la intervención de un gasista matriculado y cumplir con los requisitos técnicos correspondientes.

La compañía recuerda también la importancia de consultar previamente la ubicación de las cañerías antes de realizar excavaciones u obras en calles y veredas, para prevenir daños en la infraestructura. Esta información puede solicitarse a través de sus canales digitales de atención.

Plan de obras 2025-2030

La concreción de estas obras se enmarca en el plan de expansión de la infraestructura gasífera de la compañía que implicará una inversión total de 110 millones de dólares y beneficiará a 52 mil clientes en 28 localidades de toda la provincia. La ampliación de la red requiere, además, del trabajo articulado entre la empresa, el Gobierno provincial, los municipios y comunas y los sectores productivos.

Acerca de Litoralgas

Litoralgas es la distribuidora de gas natural por redes de las provincias de Santa Fe y el norte de Buenos Aires. Con más de 13 mil kilómetros de infraestructura, presta servicio en 132 localidades y abastece a más de 765.000 clientes residenciales, instituciones, comercios e industrias.